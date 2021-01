Rok Cvetko o tem, da stavka policistov ni politično motivirana, ampak je vprašanje, če ni politično motivirano kršenje pravic policistom

»Pravo vprašanje v tem primeru bi bilo, ali je sistematično kršenje pravic uslužbencev policije politično motivirano. Treba je povedati, da trenutna situacija ne izpolnjuje pogojev za suspenz pravic delavcev, pa tudi ne pravice do stavke. To pravico uveljavljamo v prvi vrsti zaradi enostranskega posega vlade v sporazum iz leta 2018, zaradi katere bodo policisti in drugi uslužbenci policije že marca izgubili osem odstotkov svoje plače.«