Zakon o investicijah v Slovensko vojsko je bil sprejet konec lanskega leta kljub nasprotovanju večinskega deleža opozicije. Zakon, ki zagotavlja 780 milijonov evrov prihodnjih petih letih, so skušali v Levici in SD preprečiti tudi s pobudo za razpis referenduma (zbrali so več kot 28.000 podpisov), a je koalicijska večina izglasovala sklep, da referendum na to temo ni dovoljen, ker da je pobuda v nasprotju z ustavo.

Na pojasnila, s kakšnimi argumenti je ustavno sodišče zadržalo izvajanje zakona, bo treba še počakati, ključna dilema verjetno je, ali dati prednost ustavni pravici do referenduma, ali prisluhniti argumentom vlade, da brez teh sredstev SV ni sposobna zagotoviti obrambe države.

Na MORA v odzivu na informacije o zadržanju zakona pravijo, da odločitev ustavnega sodišča še ne prejudicira končne odločitve. Na ministrstvu menijo, da imajo na svoji strani vse argumente, saj da Slovenska vojska brez predvidenih investicij ne more zagotoviti z ustavo dodeljene naloge, se pravi, da brez tega denarja ni »sposobna zagotavljati obrambe Republike Slovenije na njenem teritoriju, prav tako pa v nasprotju s 3.a in 8. členom Ustave ne izpolnjuje svojih mednarodnih obveznosti v okviru zagotavljanja kolektivne varnosti.«

Odločitev ustavnega sodišča pomeni tudi, da je MORS prisiljen začasno ustaviti tudi vse aktivnosti pri nabavi orožja in ostalega materiala, kot je bilo predvideno v zakonu investicijah. Ustavljen je postopek nabave novega transportnega letala, kjer so bili že v zaključni fazi izbora, zato na MORS pričakujejo, da bo ustavno sodišče dokončno odločilo v čim krajšem možnem roku.