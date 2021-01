Goran Stanković je ob sklenitvi sodelovanja dejal: »Vesel sem, da sem dobil možnost za vrnitev domov. Občutki so fenomenalni. Rad bi se zahvalil predsedniku in upravi za zaupanje. Sem Ljubljančan, zato je vodenje Olimpije zame velika čast, hkrati pa tudi velika odgovornost. Ve se, kakšni so cilji pri Olimpiji, potrebno pa bo vključevati tudi veliko mladih, domačih igralcev. Začetka dela se že veselim.«