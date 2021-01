Na novinarski konferenci so predvajali tudi izjavo novega predsednika ŠOU Klemna Petka, ki je dejal, da sta ŠOU in RŠ imela že pred krizo covida-19 "zadnjih deset let nekakšno toksično razmerje". Po njegovih izjavah je ŠOU RŠ velikokrat očitala pristranskost pri poročanju o organizaciji, RŠ pa po drugi strani prenizko financiranje.

Direktorica Ana Kandare je ponovila, da je RŠ medij s statusom organizacije v javnem interesu, kot študentska radijska postaja pa ima tudi status medija posebnega pomena. Po njenih besedah je bilo glede doprinosa širši medijski krajini povedanega že veliko, v prid temu govorijo tudi izjave podpore, ki so jih prejeli v zadnjih dnevih, ko je v javnost prišla novica, da se RŠ napoveduje izpad financiranja pri ŠOU.

Kot je povedal vodja spikerjev Rasto Pahor, je novoizvoljeni študentski zbor osnutek proračuna za leto 2021, v katerem je predvidena ničelna postavka za RŠ, sprejemal tik pred novim letom. Udeležba je bila po podatkih Ana Kandare manj kot petodstotna: "Ta kontekst določa prihodnost 50-letne institucije."

Po njenih besedah RŠ pred ŠOU ves čas dokazuje svojo vrednost, smisel obstoja in porabo sredstev, ki so namenjena za študente. Po oceni Ane Kadare zato bitka za RŠ ni bitka za trenutne ustvarjalce na radiu, ampak za zagotovitev, da bo lahko še naprej deloval v javnem interesu, da bo dobil javni denar in da ga bo lahko uporabljal tako, kot ga je doslej.

ŠOU so pozvali, da zagotovi normalno financiranje, ki uresničuje javni študentski interes. V nasprotnem primeru bo po besedah vodje financ Roberta Mohoriča ogrožen spekter dejavnosti in virov, ki jih ima RŠ že zagotovljen. Pri tem sicer ne pristajajo na zahteve, da bi zavoljo financ začeli poročati prijazno do organizacije, ker želijo ostati objektivni, je dodala vodja univerzitetne redakcije Hana Radilovič.

Druga možnost je, da študentski zbor in vodstvo ŠOU pustita RŠ propasti in ga privatizirata ali da se ga proda najboljšemu kupcu. Nov kupec bi sicer po oceni odgovornega urednika Matjaža Zorca pomenil drugačen status, da bi radio ostal nad vodo, pa bi se verjetno moral približati komercializaciji ali morda pripojiti h kakšnemu že obstoječemu radiu. Glede tega, kot je dodal, ŠOU z njimi ne komunicira.

O stanju negotovosti so obvestili tudi mednarodno javnost in združenje skupnostnih medijev, v namen podpore vzpostavili spletno stran koalicija.radiostudent.si, po besedah Ane Kandare pa pridobivajo tudi pravno mnenje.

Lani je RŠ objavil več kot 5500 medijskih prispevkov, pripravil več kot 4500 ur živega programa, sprejel preko 80 novih sodelavcev, pridobil 16 novih projektov za sofinanciranje, organiziral več kot 100 glasbenih in kulturnih dogodkov ter pripravil več kot 100 ur programskih vsebin, so še pojasnili na novinarski konferenci.

ŠOU bo drugo branje študentskega finančnega načrta za letošnje leto opravila v četrtek, pred dnevi pa so v sporočilu za javnost zapisali, da posledic odločitev, ki še niso bile dokončno sprejete, ne komentirajo.