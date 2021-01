Glasovanje za besedo leta je bilo odprto od 4. januarja do danes opoldne, ko so razglasili besedo, ki je najbolj zaznamovala minulo leto, ob njej pa še kretnjo leta. Do nedelje so lahko pesniško navdahnjeni oddali tudi pesem leta, ki vsebuje vse besede kandidatke.

Besede, ki so si prislužile kandidaturo, so bile povezane z epidemiološko situacijo. To so bile cepivo, karantena, kolesarjenje, mehurček, pozitiven, predihovalnik, rahljanje, šolotožje, zoom, 14 dni in neleto.