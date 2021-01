Na ZRC SAZU so s pomočjo spletne ankete tudi letos iskali »besedo leta«. Nekaj več kot 5000 glasovalcev je v ponedeljek odločilo, da je minulo leto najbolj zaznamovala beseda karantena; zanjo je glasovala petina udeležencev. Pod okriljem Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije je potekal tudi izbor za kretnjo leta. To je postala kretnja za koronavirus, ki naj bi se navdihovala pri vizualni podobi virusa z bodičasto ovojnico.

Obenem je potekal tudi natečaj za pesem leta, in sicer tako, ki je morala vsebovati vseh enajst prej izbranih kandidatk za besedo leta. Te so bile ob karanteni še kolesarjenje, ki se je uvrstilo na drugo, in 14 dni, ki je v anketi pristalo na tretjem mestu, pa tudi cepivo, neleto, mehurček, pozitiven, predihovalnik, rahljanje, šolotožje in zoom. Kot so sporočili z ZRC SAZU, je izziv sprejelo več kot 60 stihoklepcev. Ker se komisija ni mogla odločiti za zgolj eno, je izbrala dve zmagovalki. Slavili sta pesem Naša vojna anonimnega avtorja in pesem Leto prekleto Dnevnikove novinarke Ranke Ivelja. šum

Leto prekleto Ne bom te pozabila, neleto prekleto, ne bom te črtila, ne bom te ubila. Jaz bom tvoj virus, neleto prekleto. Plačalo boš, na glavo te bom obrnila. Krohotalo si se, neleto prekleto, s strahom morilo pozitivne in negativne, na ražnju obračalo naivne. Raztegnilo si noč, stemnilo jutranje zarje, v karanteno, neleto prekleto, nagnalo si celo kolesarje. Ampak ne, nismo se predali, neleto prekleto, ljubili smo, kot že dolgo ne, vse, kar smo izgubili, bližino, objem, dostojanstvo, v šolotožju, tišini in muki upora, neleto prekleto. Jaz sem tvoj virus, neleto prekleto. Prav potihem, da ne boš vedelo, sem ti zrahljala oklep, ti iztrgala zoom, odvrnila vsak sum, da se boš še povrnilo, neleto prekleto. Ne 14 dni, prihodnje desetletje, neleto prekleto, ne bom pustila, da boš dajal zavetje tistim, ki so na predihovalnik pripeli vse nas, ves čas, ki bi delali mehurčke iz pene laži, nagrabljene moči, neleto prekleto. Jaz sem tvoj virus, neleto prekleto, ne bom te pozabila, ne bom te ubila, Samo na glavo te bom obrnila, da boš nekoč, neleto prekleto, vendar leto. Ranka Ivelja