»Cepljenje zaščiti pred to boleznijo veliko večino cepljenih oseb, ob zadostni precepljenosti pa zmanjša možnost za covid-19 tudi pri nezaščitenih ljudeh,« je v današnjem sporočilu za javnost izpostavil predsednik SAZU Peter Štih.

Pri okužbah, ki se širijo s človeka na človeka in pri katerih je vir okužbe človek, ima cepljenje dvojni učinek. »Poleg zaščite posameznika se ob veliki precepljenosti zmanjša tudi tveganje za okužbo in pojav bolezni pri osebah, ki niso bile cepljene, saj se pomembno zmanjša vir okužbe,« je še zapisal.

Cepljenje proti covidu-19 s prvim v EU odobrenim cepivom ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha se je v Sloveniji začelo 27. decembra. S prvo pošiljko 9750 odmerkov so cepili stanovalce domov za starejše, ki covida-19 še niso preboleli in so izrazili interes za cepljenje, pa tudi nekaj zaposlenih v domovih in najbolj izpostavljene zdravstvene delavce.

V tem tednu se bo v zdravstvenih domovih začelo cepljenje proti covidu-19 tudi za splošno prebivalstvo. Med prvimi bodo na vrsti starejši od 80 let. Zanje bo namenjen del nove pošiljke Pfizerjevega cepiva s 16.500 odmerki. Projekt cepljenja je v celoti prevzel NIJZ, ki bo predvidoma v torek tudi predstavil načrt cepljenja.

Strokovnjaki ocenjujejo, da bi se moralo cepiti vsaj 60 odstotkov prebivalstva, da bi lahko v tolikšni meri omejili epidemijo, da bi se lahko vsaj v določenem obsegu vrnili v način življenja pred epidemijo.

Medtem pa anketa, ki jo so jo konec decembra opravili študenti Univerze v Mariboru, Sledilnik za covid-19 in Valicon, kaže, da se namerava zagotovo cepiti 20 odstotkov vprašanih, verjetno se bo cepilo skoraj 30 odstotkov, medtem ko se jih 31 odstotkov verjetno ne bo cepilo, 19 odstotkov pa sploh ne. Dokončno torej ni odločenih še okoli 60 odstotkov vprašanih.