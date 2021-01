Po podatkih vlade so v nedeljo opravili 1720 PCR testov in z njimi potrdili 368 okužb. Delež pozitivnih PCR testov je tako znašal 21,4 odstotka. V nedeljo so opravili tudi 480 hitrih antigenskih testov, med katerimi jih je bilo pozitivnih 58 oziroma 12,1 odstotka. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 1205 covidnih bolnikov (13 več kot v soboto), od teh 196 (šest manj kot v soboto) na intenzivni negi. V domačo oskrbo so v nedeljo odpustili 42 oseb, je na spletu objavila vlada. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v Sloveniji do vključno nedelje umrlo 3022 oseb, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom. V Sloveniji je incidenca, torej število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh, zrasla na 1151,8, kar je bistveno več kot pred kratkim, ko smo bili še pri 900 okuženih. Najboljša regija v tem pogledu ostaja Primorsko-notranjska, ki ima 869 okužb, najslabše razmere pa so v Posavski regiji, kjer je incidenca kar 2182,1.

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je po predstavitvi včerajšnjih podatkov spregovoril o umrljivosti v Sloveniji v letu 2020 oziroma o smrtnih primerih, povezanih s covidom-19. Ti podatki se sicer po državah zbirajo po različnih metodologijah, kar pomeni, da standardizirane metodologije še ni. V Sloveniji podatke vodimo po dveh poteh. Prvo zbirko vodi ministrstvo za zdravje, ki vsako jutro dobi podatke o umrlih v bolnišnicah in domovih za starejše.

»Gre predvsem za poročevalski sistem, s katerim lahko na hitro ocenimo umrljivost,« je pojasnil Krek in nato predstavil še drugi del: »Na Nacionalnem inštitutu za zdravje pa delajo natančnejšo analizo, in sicer na podlagi štirih postopkov.« Med drugimi s križanjem baze pozitivnih na covid-19 in vseh umrlih, s čimer pridemo do podatka o vseh umrlih, ki so bili hkrati pozitivni na covid-19. Druga zbirka je zbirka podatkov mrliških listov, ki jih izpolni zdravnik oziroma mrliški oglednik, podatke pa zbirajo tudi prek dokumenta, ki dokumentira smrti zaradi nalezljivih bolezni. Poudaril je, da ti postopki potekajo dlje, zato ne morejo poročati o umrlih vsak dan. Ob koncu leta pa naredijo natančnejši analizo. V letu 2020 je tako umrlo 2891 ljudi, povezanih s covidom-19. Med temi je bilo 1682, torej 58 odstotkov oskrbovank in oskrbovancev DSO-jev, 1209 oziroma preostalih 42 odstotkov pa jih je umrlo v splošni populaciji. Največ smrti je sicer v osrednjeslovenski regiji, kjer je tudi največ prebivalcev, najmanj pa v zasavski regiji.