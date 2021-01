Google je Parler iz svoje trgovine aplikacij umaknil v petek, dva dni po nasilnem vdoru privržencev ameriškega predsednika Donalda Trumpa v stavbo kongresa. Dan kasneje se je za to odločil še Apple. Amazon je Parler s svoje platforme umaknil v nedeljo zvečer in v pismu njegovim lastnikom napovedal, da bo omrežje danes opolnoči po krajevnem času (ob 9. uri po srednjeevropskem) izgubilo dostop do njegovih strežnikov.

Parler tako od danes dopoldne ne more več delovati na spletu, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na specializirane spletne strani. Po poročanju spletne strani Down For Everyone Or Just Me vse kaže, da Parler do izteka Amazonovega roka ni uspel najti novega prostora za gostovanje.

Leta 2018 ustanovljeni Parler je priljubljeno omrežje podpornikov Trumpa, ki mu je Twitter v petek zaradi podžiganja nasilja trajno zaprl profil. Po zaprtju Trumpovega profila na Twitterju se je več milijonov njegovih privržencev preselilo na Parler.

Do sobote zjutraj je bil največkrat naložena brezplačna aplikacija na Applovih iPhonih. Apple je zato Parler umaknil iz svoje trgovine za aplikacije in mu dal na voljo 24 ur, da predloži načrt za bolj zmerne objave. V nedeljo zvečer je sledil še Amazon, kot razlog pa so navedli, da je Parler kršil pogoje uporabe, ko ni učinkovito ukrepal proti naraščanju števila nasilnih vsebin.

Izvršni direktor Parlerja John Matze je ostro obsodil potezo Amazona, Googla in Appla, češ da gre za usklajeno akcijo, ker so vedeli, da so Parlerjeve možnosti omejene in da mu bodo največjo škodo povzročili v trenutku, ko so Trumpu zaprli račune na ostalih družbenih omrežjih. Poudaril je še, da gre za vojno proti svobodi govora in da se ne bodo vdali. "Ne bodo zmagali. Smo zadnje upanje sveta za svobodo govora in informacij," je poudaril.