Na Primorskem bo dopoldne še pihala zmerna do močna burja, nato bo slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 1, na Primorskem do 6 stopinj Celzija. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel. Ponekod po nižinah bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo do -10 do -5, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do -13, ob morju okoli 0 stopinj Celzija. V torek bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa se bo oblačnost od severa prehodno povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od -4 do 2, na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes dopoldne bodo najmočnejši sunki burje predvsem v Vipavski dolini lahko še dosegali hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

Obeti: V sredo dopoldne se bo zjasnilo. V četrtek bo zjutraj spremenljivo oblačno s kratkotrajnimi snežnimi plohami, nato se bo znova zjasnilo. Zapihal bo veter severnih smeri.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem je ciklonsko območje, nad zahodno in srednjo Evropo pa območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam hladen in postopno nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih jugovzhodno od nas še oblačno z občasnim rahlim sneženjem, drugod se bo postopno delno razjasnilo. V Kvarnerju bo pihala zmerna do močna burja, ki bo zvečer oslabela. V torek bo sprva jasno in mrzlo, čez dan pa se bo od severa prehodno pooblačilo.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev oslabela in postopoma ponehala. V torek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.