Prva nosilca AFC in NFC Kansas City in Green Bay sta bila konec tedna prosta, preostale ekipe pa so se borile za mesto v četrtfinalu, ki bo prihajajoči vikend.

Buffalo je kot drugi nosilec v AFC najprej s 27:24 izločil sedmopostavljene Indianapolis Colts. Pri Buffalu, ki je igral prvo tekmo v končnici po letu 1995, se je izkazal podajalec Josh Allen s tremi zadetki oziroma touchdowni, enega je dosegel sam, za druga dva pa podal Dawsonu Knowxu in Stefonu Diggsu, ki je bil najboljši lovilec na tekmi s 128 jardi. Pri Colts je izkušeni podajalec Philip Rivers zbral 309 jardov in podal za dva zadetka.

Bills bodo igrali proti petopostavljenemu Baltimoru, ki je v gosteh z 20:13 odpravil Tennessee Titans. Ti so bili četrti nosilci. Podajalec Baltimora Lamar Jackson je dosegel svojo prvo zmago v končnici, s tekom je zbral 136 jardov (dosegel je tudi 48 jardov dolg zadetek), s podajami pa še dodatnih 179. Svoje je dodala obramba, ki je ustavila sicer najboljšega tekača rednega dela Derricka Henryja. Ta je v rednem delu zbral skupno kar 2141 jardov, tokrat pa ob svoji najslabši tekmi sezone le 40.

Kansas je tekmeca dobil po obračunu šestopostavljenega Clevelanda in tretjih nosilcev Pittsburgh Steelers. Slednji so doma izgubili s 37:48. Cleveland, ki je v končnici zmagal prvič po letu 1995, je dva zadetka dosegel prek Kareema Hunta. Podajalec Clevelanda Baker Mayfield je podal za tri touchdowne. Na drugi strani je lepe številke vpisal tudi podajalec Ben Roethlisberger, ki je podal za kar 501 jard ter štiri zadetke, a imel tudi štiri prestrežene podaje. S 47 zaključenimi podajami pa je dosegel rekord lige.

V NFC je Green Bay za tekmeca dobil šeste nosilce Rams iz Los Angelesa, ki so v gosteh izločili tretjepostavljene Seattle Seahawks s 30:20. Najboljša obramba rednega dela je igrala ključno vlogo, čeprav je večino drugega polčasa pogrešala glavnega protagonista Aarona Donalda. So pa svoje pristavili drugi na čelu s še enim obrambnim zvezdnikom Jalenom Ramseyjem. V losangeleškem napadu je bil najbolj razpoložen tekač Cam Akers s 131 tekaškimi jardi (še 45 jih je dodal po zraku) in zadetkom. Na drugi strani je mladi lovilec DK Metcalf poskrbel za dva zadetka.

Drugopostavljeni New Orleans je z 21:9 izločil Chicago Bears, sicer sedme nosilce. Podajalec New Orleansa Drew Brees bo čez štiri dni dopolnil 42 let, kljub vsemu pa je pokazal solidno predstavo z 28 zaključenimi podajami od 39 ter 265 jardi. Za dva zadetka je podal Michaelu Thomasu in Lataviusu Murrayju, en zadetek pa je po tleh dosegel Alvin Kamara.

Tampa Bay, petopostavljena ekipa NFC, pa je z 31:23 v gosteh premagala četrtopostavljeni Washington Football Team. Tampo vodi še en legendarni podajalec Tom Brady, ki je dolga leta igral za New England. Pri 43 letih je lov na sedmi naslov začel solidno s 381 podajalnimi jardi in z dvema zadetkoma. Z natančno 43 leti in 159 dnevi pa je postal tudi najstarejši igralec v zgodovini, ki je v končnici podal za zadetek. Prehitel je Georgea Blando.

Finale oziroma super bowl bo 7. februarja v Tampi.