Anthony Davis, ki je pred tem izpustil petkovo tekmo zaradi poškodbe dimeljske mišice, je bil s 27 točkami prvi strelec dvoboja s Houstonom, LeBron James jih je k zmagi dodal 18, jezerniki pa so se s šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah povzpeli na vrh lige NBA.

Oba zvezdnika sta imela veliko pomoči pri soigralcih s klopi, ki so dosegli kar 54 točk. Izkazali so se Talen Horton-Tucker (17 točk), Montrezl Harrell (16) in Kyle Kuzma (13), branilci naslova prvaka pa imajo z gostovanj na uvodu v novo sezono popoln izplen.

»Moramo postati ekipa, ki je najboljša v obrambi. Danes smo zadevali mete, vendar pa bodo prišli večeri, ko žoga ne bo hotela skozi obroč. Tega ne moremo nadzorovati. Lahko pa nadzorujemo, kako igramo v obrambi,« je po tekmi dejal Davis.

Z njim se je strinjal tudi prvi zvezdnik lige James: »Naš glavni cilj je, da postanemo najboljša obrambna ekipa lige.«

Prvi strelec gostiteljev je bil Christian Wood s 23 točkami, James Harden pa je dodal 20 točk ter devet podaj.

Do zmage je prišla tudi druga losangeleška ekipa, Clippers, za katero je Kawhi Leonard dosegel 35 točk in presegel 10.000 točk v karieri NBA. Clippers so v domači dvorani dolgo zaostajali, nato pa po preobratu le ugnali Chicago Bulls s 130:127.

Mike Conley je zbral 22 točk, Rudy Gobert pa 20 skokov in skupaj sta pomagala Utah Jazz do zmage nad Detroit Pistons s 96:86. Minnesota Timberwolves so s 96:88 premagali San Antonio Spurs in prekinili niz sedmih zaporednih porazov.

Nikola Jokić je dosegel nov dvojni dvojček in končal pri 22 točkah ter desetih skokih za Denver Nuggets, ki so v gosteh premagali New York Knicks s 114:89. Slovenec Vlatko Čančar je za ekipo iz Kolorada odigral tri minute in v statistiko vpisal en skok in eno izgubljeno žogo.

Na tekmi, kjer je Stephen Curry prikazal najslabši strelski večer kariere, so njegovi soigralci pri Golden State Warriors stopili v njegove čevlje in premagali Toronto Raptors s 106:105. Curry, ki je bil pred tekmo drugi strelec lige to sezono, je bil tarča čvrste obrambe Toronta, ki je dodobra zaustavila dvakratnega najkoristnejšega igralca (MVP) lige. Končal je pri le 11 točkah (ob metu 2:16). Zmago je bojevnikom prinesel Damion Lee, ki je zadel prosta meta 4,3 sekunde pred koncem.