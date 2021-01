Slovenski rokometaši niso z odliko začeli kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem leta 2022, kot so vsi pričakovali. Potem ko so v sredo v gosteh brez večjih težav premagali Nizozemsko s 34:23, namreč uspeha niso ponovili v prazni dvorani Zlatorog v Celju in so odigrali zgolj 27:27 (15:13).

Nizozemci so bili proti četrtouvrščenim z zadnjega evropskega prvenstva visoko motivirani, borili so se in niso popuščali niti za trenutek, kot da bi šlo za življenje in smrt. Še v drugem polčasu je bil v 32. minuti izid izenačen na 15:15. Nato so se naši rokometaši zbrali, zaigrali predvsem bolje v obrambi in dosegli nekaj zaporednih golov. V 40. minuti je tako bilo 20:16 in v 50. minuti 25:20. Žal so se na koncu Slovenci začeli poigravati z živci navijačev, saj je bila razlika v 54. minuti vsega en gol (25:24), minuto kasneje pa je bil izid celo izenačen (25:25). Sledila je minuta odmora, v kateri je selektor Ljubomir Vranješ svetoval, naj žoga kroži hitreje. Slovenci so imeli nato celo minuto in pol dva moža več na igrišču, česar pa niso izkoristili. Tekmeci so tako imeli zadnji napad, tri sekunde pred koncem pa zadeli za 27:27. Kapetan Slovenije Jure Dolenec je bil seveda razočaran: »Tekmo smo nadzorovali, čeprav nismo igrali dobro. Nato pa smo v končnici izgubili več žog in delali začetniške napake. Veliko moramo popraviti v dneh do začetka svetovnega prvenstva, tole je bolj slaba popotnica.«

Slovenci so imeli pred tekmama z Nizozemsko sicer dolg tekmovalni premor, saj so bili zadnjič na parketu januarja lani. To je bila zadnja tekma pred jutrišnjim odhodom na svetovno prvenstvo v Egiptu. Slovenija se bo v Afriki v skupinskem delu najprej pomerila z Južno Korejo, Belorusijo in Rusijo.

Drugi izid v slovenski skupini: Poljska – Turčija 35:24 (16:12), vrstni red: Poljska 4 točke, Slovenija 3, Nizozemska 3 (tekma več), Turčija 0.