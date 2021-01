Demokrati bodo danes v predstavniškem domu kongresa predstavili točke druge ustavne obtožbe proti predsedniku Donaldu Trumpu zaradi poskusa spreminjanja volilnih izidov in zaradi podpihovanja privržencev, ki so v sredo med potrjevanjem volilnih rezultatov vdrli v kongres in prekinili zasedanje. Umrlo je pet ljudi, dva zaradi fizičnih poškodb. Demokratski kongresnik James Clyburn je dejal, da bi o ustavni obtožbi lahko razpravljali v torek ali sredo.

Razburjenje v Združenih državah zaradi vdora v kongres se tako ne umirja, prej nasprotno. Na dan prihajajo novi posnetki z družbenih omrežij in pričevanja, iz katerih je razbrati, da je bilo dogajanje še mnogo hujše, kot se je sprva zdelo. Prišlo je do več obračunov s kongresno policijo, obenem pa preiskovalci zdaj ugotavljajo, ali je bil kdo od policistov simpatizer Trumpovih pristašev in jim je odprl vrata. Sprašujejo se, zakaj so se nekateri z njimi v kongresu fotografirali. Množica je odkrito vzklikala »Gremo poiskat (podpredsednika) Mika Pencea!«, ker je napovedal, da bo potrdil zmago demokrata Joeja Bidna. Iskali naj bi kongresnike in predsednico predstavniškega doma Nancy Pelosi. V kongresu so napadli najmanj eno novinarko, urinirali so in razmazali iztrebke, je po poročanju medijev povedal član kabineta vodje demokratov v senatu Charlesa Schumerja. Ena od aretiranih je dejala, da želi »poslati kroglo v butico« Pelosijeve in jo povoziti s tovornjakom. Vmes je umrl policist, ki se je poškodoval med zadrževanjem množice. V kongresu so zato včeraj spustili zastave na pol droga, ne pa tudi v Beli hiši.

Pelosijevi pustil četrt dolarja Najmanj trinajstim osebam grozijo obtožbe za kazniva dejanja, več desetim kazen za prekrške. Policija je identificirala nekatere z najbolj znanih posnetkov vdora v kongres. Vsi so privrženci Trumpa, medtem ko njegovi politični pristaši širijo teorijo, da so bili med množico pomešani skrajni levičarji, o čemer ni dokazov. Moški, ki je hodil naokoli v bizarni odpravi v krznu in z rogovi na glavi, je Jacob Anthony Chansley z drugim imenom Jake Angeli, sam pa si pravi tudi šaman Quanona (teorija zarote o skriti globalni eliti). Je igralec iz Arizone, sicer pa znan udeleženec tamkajšnjih shodov desničarjev. Zdaj je v priporu. Tam je tudi Richard Barnett iz Arkansasa, ki je sedel v pisarni Pelosijeve z nogami na mizi in odnesel njeno pošto, v zameno pa po lastnih besedah tam pustil kovanec za četrt dolarja. Pravi, da je pred vstopom v pisarno »vljudno potrkal«. Barnett je vodja skupine za pravico do posesti orožja. Policija je aretirala Adama Johnsona s Floride, ki na posnetkih z družbenih omrežij odnaša govorniški podij predstavniškega doma. Med aretiranimi je tudi Aaron Mostofsky, sin vrhovnega sodnika v zvezni državi New York, ki je v kongresu prav tako poziral v nenavadnih oblačilih. Dejal je, da je protestiral zato, ker »so bile volitve ukradene«.