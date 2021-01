Šesto mesto Ilke Štuhec na smuku svetovnega pokala v St. Antonu je bila najboljša slovenska alpska smučarska uvrstitev minulega konca tedna. Mariborčanka se je tretjič zapored uvrstila med najboljšo deseterico na smukaških preizkušnjah, zato je v skupnem seštevku discipline na visokem petem mestu. V Avstriji, kjer je svetovni pokal potekal po osmih letih, je Štajerka za zmagovalnim odrom zaostala za dvanajst stotink. Na včerajšnjem superveleslalomu je Ilka Štuhec odstopila, vmesni časi pa so kazali, da najhitrejša Slovenka v drugi hitri disciplini ta čas ni konkurenčna najboljšim alpskim smučarkam. Vikend bi bil za slovensko alpsko smučanje bržčas rezultatsko uspešnejši, če bi na dveh veleslalomih tekmoval tudi poškodovani Žan Kranjec.

Prepričljivo najhitrejša na smuku je bila Sofia Goggia. Edina, ki se je Italijanki približala na manj kot sekundo zaostanka, je bila Avstrijka Tamara Tippler, še tretjič v sezoni pa je bila tretja Američanka Breezy Johnson. Da je Sofia Goggia v tej sezoni izjemna, je dokazala že v Val d'Iseru, kjer je dosegla prvo in drugo mesto ter si skupaj s Švicarko Corinne Suter delila prvo mesto v smukaški razvrstitvi. Na naslednjem smuku, ki bo 22. januarja v Crans Montani, bo Goggieva sama nosila rdečo majice vodilne smučarke v disciplini, saj si je Corinne Suter z Ilko Štuhec v soboto delila šesto mesto. Sofia Goggia je dosegla deveto zmago v svetovnem pokalu, šesto smukaško. V St. Antonu pa se je že 30. v karieri uvrstila na zmagovalne stopničke. Za primerjavo: tudi Ilka Štuhec je doslej v karieri prav tako dosegla devet zmag svetovnega pokala, na zmagovalne stopničke pa se je uvrstila 17-krat.

Spektakularni superveleslalom Spektakularni superveleslalom v St. Antonu, na katerem so odstopile številne najboljše alpske smučarke, je dobila Lara Gut-Behrami. Švicarka je dosegla že 13. zmago v tej disciplini in je daleč najuspešnejša smučarka med aktivnimi tekmovalkami. Nekdanja tekmica Tine Maze, ki je bila v St. Antonu najhitrejša pred osmimi leti, je v spodnjem delu tehnično zahtevne preizkušnje storila večjo napako, zato sprva v zmago ni verjela. S 16. mestom se je najbolje v sezoni izkazala Maruša Ferk. »Še zdaleč nisem smučala tako, kot sem si želela. Ubrala sem napačne linije, a v nasprotju s smukom sem precej več tvegala. Imam toliko let izkušenj, da dobro vem, da si na superveleslalomu brez napak počasen, da sem bila včeraj tako hitra, me je pa kljub temu presenetilo. Verjamem pa, da je bil superveleslalom atraktiven za gledalce,« je povedala Lara Gut-Behrami. Kako težak je bil včerajšnji superveleslalom, so povedale besede Corinne Suter, ki je lani v tej disciplini osvojila mali kristalni globus. Tretjeuvrščena Švicarka je dejala, da na tako težki preizkušnji še ni ni tekmovala.

Štefan Hadalin 15. Da so Avstrijci in Švicarji včeraj zamenjali vloge, je po zmagi Lare Gut-Behrami v Avstriji s prvencem v svetovnem pokalu poskrbel Marco Schwartz z zmago v Švici. Schwartz je dobil slalom v Adelbodnu, ki so ga znova zaznamovale izjemno majhne razlike med najboljšimi. Prvo deseterico je ločilo le pol sekunde. Odlično formo je potrdil zmagovalec Zagreba Linus Strasser, ki je z dvanajstega mesta po prvi progi napredoval na drugo, na tretjo stopničko zmagovalnega odra pa se je presenetljivo uvrstil Britanec Dave Ryding. Po Zagrebu je bil drugič zapored na prvi progi najhitrejši Clement Noël, a Francoz ni zdržal pritiska in je nazadoval na osmo mesto. Štefan Hadalin se je še tretjič v treh dneh vpisal med dobitnike točk. Potem ko Vrhničanu ni najbolje uspela prva vožnja, na kateri je dosegel 22. čas, je bil bolj zadovoljen z nastopom na drugi progi. V cilju je prevzel vodstvo, kar je bilo zanj pravo olajšanje po nekaterih ponesrečenih nastopih na drugi progi. S sedmim časom je napredoval na 15. mesto ter na četrtem slalomu sezone še četrtič osvojil slalomske točke. Hadalinu manjka vrhunska uvrstitev med najboljšo deseterico, za katero bo imel še januarja precej priložnosti, saj bo v Wengnu, Kitzbühelu, Schladmingu in Chamonixu še pet preizkušenj. Omenimo še, da so Hrvati po sredinem slalomu v Zagrebu, kjer so se kar trije uvrstili med najboljšo petnajsterico, v finale pa štirje, v Adelbodnu ostali brez finalne slalomske uvrstitve. Včeraj je bila razveseljiva tudi vest, da je Wengen potrdil organizacijo tekem svetovnega pokala konec tega tedna. Pokal Lauberhorn je bil vprašljiv zaradi številnih okuženih z novim sevom koronavirusa, ki so ga v Švico prinesli britanski turisti. Bo pa izvedba dveh smukov in slaloma logistično za organizatorje izjemno težavna.

Dve zmagi Alexisa Pinturaulta Alexis Pinturault je v soboto še drugič v dveh dneh na veleslalomu svetovnega pokala v alpskem smučanju z več kot sekundno razliko v Adelbodnu prehitel tekmece. V nasprotju s petkovo zmago je bil Francoz po prvi progi drugi, potem ko je bil za tri desetinke hitrejši Loic Meillard. Švicar je na drugi progi storil napako in nazadoval na tretje mesto. Odličen je bil znova Filip Zubčić. Drugič v dveh dneh je bil drugi, v Adelbodnu pa že tretjič zapored, potem ko je lani zaostal za trenutno poškodovanim Žanom Kranjcem. Alexis Pinturault je povišal prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala, v veleslalomu pa je slekel rdečo majico Švicarju Marcu Odermattu. Moški veleslalom, na katerem je Štefan Hadalin zasedel 29. mesto, je na eni najtežjih prog na svetu Chuenisbärgli zaznamoval hud padec Tommyja Forda. Američan je izgubil zavest, nesrečnega alpskega smučarja so odpeljali z reševalnim helikopterjem. Preiskave so na srečo pokazale, da Ford ni utrpel hujših poškodb glave in vratu, si je pa poškodoval koleno, zato je zanj sezona končana. Spomnimo, da je v petek na ciljni črti grdo padel Lucas Braathen, sezona je za 20-letnega Norvežana že končana. Braathen, zmagovalec uvodnega veleslaloma sezone v Söldnu, si je strgal križno vez v levem kolenu in bo moral na operacijo, rehabilitacija pa običajno traja od šest do devet mesecev.

Adelboden v številkah Veleslalom za moške: 1. Pinturault (Fra) 2:18,36, 2. Zubčić (Hrv) + 1,26, 3. Meillard + 1,65, 4. Odermatt (oba Švi) + 1,67, 5. Kilde (Nor) + 1,69, 6. de Aliprandini (Ita) + 2,06, 7. Caviezel (Švi) + 2,20, 8. Leitinger (Avs) + 2,24, 9. Favrot (Fra) + 2,25, 10. Murisier (Švi) + 2,54, 29. Hadalin (Slo) + 5,53. Svetovni pokal – veleslalom (po 6 tekmah): 1. Pinturault 440, 2. Odermatt 400, 3. Zubčić 368, 4. Meillard 245, 5. Ford (ZDA) 200, 9. Kranjec 157, 36. Hadalin (oba Slo) 14. Slalom za moške: 1. Schwarz (Avs) 1:52,69, 2. Strasser (Nem) + 0,14, 3. Ryding (VB) + 0,15, 4. Matt (Avs) + 0,17, 5. Meilard + 0,19, 6. Nef + 0,23, 7. Yule (vsi Avs) + 0,29, Noël (Fra) + 0,38, 9. Foss-Solevaag (Nor) + 0,41, 10. Horošilov (Rus) + 0,51, 15. Hadalin + 1,22, Dvornik (oba Slo) se ni uvrstil na 2. progo. Svetovni pokal – slalom (po 4 tekmah): 1. Schwarz 249, 2. Strasser 233, 3. Feller (Avs) 210, 4. Zenhäusern (Švi) 169, 5. Kristoffersen (Nor) 166, 22. Hadalin 47. Svetovni pokal – skupno (po 17 tekmah): 1. Pinturault (Fra) 689, 2. Kilde (Nor) 560, 3. Odermatt (Švi) 501.

St. Anton v številkah Smuk za ženske: 1. Goggia (Ita) 1:24,06, 2. Tippler (Avs) + 0,96, 3. Johnson (ZDA) + 1,04, 4. Ledecka (Češ) + 1,10, 5. Pirovano (Ita) + 1,15, 6. Štuhec (Slo) in Suter (Švi) po + 1,16, 8. Curtoni (Ita) in Gut-Behrami (Švi) po + 1,34, 10. Weidle (Nem) + 1,48, 32. Ferk (Slo) + 2,89. Svetovni pokal – smuk (po 3 tekmah): 1. Goggia 280, 2. Suter 220, 3. Johnson 180, 4. Tippler (Avt) 127, 5. Štuhec in Ledecka po 126, 38. Ferk 3. Superveleslalom za ženske: 1. Gut-Behrami (Švi) 1:17,82, 2. Bassino (Ita) + 0,16, 3. Suter (Švi) + 0,20, 4. Tippler (Avs) + 0,45, 5. Brignone (Ita) + 0,72, 6. Ledecka (Češ) + 1,33, 7. Rädler (Avs) + 1,37, 8. Gisin + 1,48, 9. Holdener (obe Švi) in Venier (Avs) + 1,67, 16. Ferk + 2,15, Štuhec je odstopila. Svetovni pokal – superveleslalom (po 2 tekmah): 1. Gut-Behrami 145, 2. Ledecka in Suter po 140, 4. Bassino 130, 5. Brignone 105, 21. Štuhec 16, 22. Ferk 15. Svetovni pokal – skupno (po 13 tekmah): 1. Vlhova (Slk) 649, 2. Gisin (Švi) 530, 3. Bassino 423, 4. Goggia 402, 5. Gut-Behrami 390, 17. Štuhec 142, 42. Bucik 64, 43. Hrovat 58, 58. Robnik 39, 74. Ferk 18, 95. Dvornik (vse Slo) 3.

Žan Kranjec z mislimi v Cortini Slovenski alpski smučar Žan Kranjec, ki si je na treningu pred tekmami svetovnega pokala v Adelbodnu, kjer je lani zmagal, poškodoval hrbet, je v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana opravil preiskave, ki so pokazale poškodbo mišic. V nadaljevanju sezone se bo Kranjec pripravljal na nastop na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo, kjer bo veleslalomska preizkušnja 19. februarja. Dotlej ne bo več nobene veleslalomske tekme svetovnega pokala.