#intervju Ante Vukušić, nekdanji nogometaš Olimpije: Skender in Rudonja sta me poniževala

V lanski sezoni je bil hrvaški napadalec iz Sinja Ante Vukušić najboljši strelec slovenske nogometne lige s 26 zadetki. V letošnji je bil pri trenerju rojaku Dinu Skendru na stranskem tiru, saj je zaigral le na osmih tekmah, zbral skromnih 361 minut in dosegel en gol v pokalu. Minuli teden je 29-letni Dalmatinec prekinil pogodbo z Olimpijo in postal prost igralec brez odškodnine, potem ko je v letu in pol v Ljubljani v dresu Olimpije dosegel 28 golov na 50 tekmah, kar je za napadalca odličen izkupiček.