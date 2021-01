Nepreslišano: Zlatko Šabič, profesor mednarodnih odnosov na FDV

Trump je mojster teorije zarot. Uspelo mu je prepričati na milijone Američanov, da so bile volitve nepoštene, da so mu množično ukradli glasove in da je del te zarote postalo tudi vrhovno sodišče, ki je po vrsti zavračalo Trumpove pritožbe na izide volitev. Je to zgled, ki naj mu sledi Slovenija?