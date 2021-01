Skrb vlade za našo dobrobit je naravnost ganljiva. Dvomljivci seveda mislijo, da koalicija, ki jo vodi zdravstveni minister, ki je po naključju tudi predsednik vlade, ukrepe za omejevanje širjenja epidemije sprejema samo po ključu, da mora vsak ukrep razjeziti vsaj 66,6 odstotka prebivalstva. A to preprosto ni res. Vlado skrbi za naše zdravje. Kot je v petek pojasnil minister, odgovoren za prvi vlak med Kočevjem in Ljubljano v samostojni Sloveniji, so žičniške naprave – ne pa tudi smučišča – ukazali ugasniti, ker bi se lahko nespretni smučarji poškodovali. Znano je namreč, da se večina smučarjev poškoduje med tem, ko so na žičniški napravi, saj bi sicer nekdo v vladi prepovedal vsakršno tvegano aktivnost v naravi. Smučanje, kolesarjenje, hojo, sankanje…, skratka vse, kar lahko obremeni zdravstveni sistem. A kot kaže, je nevarna za sistem le vožnja z žičnico. In sprehod po Ljubljani z »aktivističnim« dežnikom…