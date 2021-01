Leto 2021 bo zato primeren čas za menjavo vozila, največji prihranki pa bodo zaradi nižjega DMV pri vozilih, dražjih od 15.000 evrov. Poleg družinskih vozil v ta razpon na primer sodijo poslovna vozila, ki bodo povečini cenejša za nekaj tisoč evrov, na svoj račun pa bodo prišli tudi navdušenci in ljubitelji športnih avtomobilov. Novi zakon odpravlja plačilo DMV, odvisno od vrednosti avtomobila. Po novem se namreč obračuna na podlagi okoljske norme motorja, izpustov ogljikovega dioksida in starosti vozila. To pomeni, da bodo kupci pri plačilu DMV prihranili od 50 do 80 odstotkov v primerjavi s prejšnjim zakonom. Vendar velja omeniti, da so slovenski trgovci še vedno dobro založeni z vozili, ki so jih kupili po starem DMV, kar pomeni, da bo trajalo vsaj pol leta ali več, da ta vozila razprodajo, pričakovano po višji ceni, ocenjuje Marko Ferlin, direktor podjetja Odkrit nakup. Zato naj bi se slovenskim potrošnikom še vedno bolj splačalo kupovati rabljena vozila v Nemčiji, Belgiji ali Franciji, saj si lahko z uvozom privoščijo boljši avto, kot če bi ga kupili doma. Za enak ali manjši znesek, kot bi pri nas plačali za osnovni model novega avtomobila, namreč v tujini lahko pridejo do eno ali dve leti starega vozila s polno opremo, najmočnejšim motorjem in le kakšnih 25.000 prevoženih kilometrov. Prav tako je smiselno, da ponudbo v tujini preverijo tudi tisti kupci, ki se v vsakem primeru odločajo za nakup rabljenega vozila, svetuje Ferlin. »V Sloveniji je namreč še vedno pogost pojav manipulacije s prevoženimi kilometri, ob tem pa prodajalci zamolčijo tudi kakšen pomemben (negativen) podatek o poreklu vozila, denimo za kakšen namen ga je uporabljal prejšnji lastnik, ali je bil avto karamboliran in podobno.«

V podjetjih, kjer so lani zaradi negotovih razmer odložili načrt menjave voznega parka, bodo letos na račun nižjega DMV lahko prihranili od 3000 do 20.000 evrov za vozilo. »Poslovni avti so praviloma večji, z večjo prostornino motorja in imajo posledično višje izpuste, zato je zanje po prejšnjem zakonu veljalo plačilo dodatnega DMV na prostornino motorja. Po novem tega dodatka ne bo več, tako da bodo razlike v plačilu DMV večje in lahko dosegajo tudi 10.000 evrov in več,« še pojasnjuje Ferlin in dodaja: »Pri poslovnih avtomobilih je cena lahko tudi več kot 50 odstotkov nižja za vozila, stara dve leti ali več. Tujina ponuja tudi pestro izbiro pri znamkah, ki v Sloveniji niso take razširjene, ter pri luksuznih vozilih – teh v Sloveniji praktično ni.« Ena od novosti novega zakona je občutno znižanje DMV za športna vozila, ki se jih bo odslej bolj splačalo registrirati v Sloveniji, kar pomeni manj birokratskih zapletov, kot če bi jih zgolj zaradi nižjih dajatev registrirali v tujini. Primere izračunov DMV nekaterih vozil po novem v primerjavi s starim zakonom najdete na www.dnevnik.si. maš