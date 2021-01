Najhujše padce smo, kakopak, zaznali v mesecih, v katerih so bili avtomobilski saloni delno ali v celoti zaprti, tako da tudi decembrski minus 46 odstotkov ni nič nenavadnega. Kljub vsega 53.826 prodanim avtomobilom pa to ni najslabša letna številka, saj smo v času zadnje finančne krize prodali tudi manj kot 50.000 avtomobilov na leto. Kar zadeva posamezne znamke, leta 2020 v slabem spominu zagotovo ne bodo ohranili pri Kii, pri kateri jim je uspelo lani pri nas prodati celo dobrih deset odstotkov avtomobilov več kot predlani (2460:2231), blizu ponovitve prodaje iz leta prej pa so bili tudi pri Hyundaiju (3385:3396). Vsi drugi so dosegali bolj ali manj konkretne padce, najvišjega med najbolj prodajanimi znamkami pri Oplu, pri katerem so lani prodali kar slabih 66 odstotkov avtomobilov manj kot leta 2019 (1339:3926).