Brezbrižnost voznikov povzročila kolaps

Tudi minulo soboto je nastal prometni kaos na cesti med Črnivcem in Kranjskim Rakom ter naprej proti Lučam. Trume obiskovalcev so proti Veliki planini drle z vseh strani, vozniki pa so v želji po planinski idili znova parkirali vsepovsod ob cesti.