Kaj je skupnega The Peninsuli v Hongkongu, Peri Palace v Carigradu, St. Pancras Renaissance v Londonu, Conradu v Seulu in Emirates Palace v Abu Dabiju? Naj vam namignemo: če boste potovali v našteta mesta, si boste lahko zgolj želeli, da bi noči preživljali v njih. Ko beseda nanese na hotele, gre namreč za najboljše med najboljšimi, vsi po vrsti pa se ponašajo s petimi zvezdicami in petične goste razvajajo v polni meri. Zato naj vas ne čudi, da lahko za nočitev odštejete celo okroglega tisočaka.

Da je številka pet nekaj posebnega, nekakšen pojem odličnosti, vemo prav vsi zemljani, ki smo hodili v šolo. Biti odličnjak ni bilo kar tako, sploh v nekih drugih časih, ko smo spoštovali sošolce, sošolke in učitelje ter se ravnali po Titovem izreku »Učite se, da boste nekoč veliko znali«. In znali smo res ogromno. A vse to znanje včasih ni dovolj. Avtomobili na primer so tehnološko napredovali do te mere, da mora marsikdo prebrati priročnik, da bi znal upravljati vse priboljške. Sploh če je novinec. Mi seveda nismo, saj je spoznavanje avtomobilov naša služba že skorajda 25 let. Ker vozimo majhne in velike, počasne in hitre, poceni in drage, se je seveda naš odnos do štirikolesnikov spremenil, a smo pogosto pred predajo ključa v naše roke še vedno neučakani kot majhni otroci. Še zlasti takrat, ko v roke dobimo takšnega korenjaka, kot je bil tokratni BMW serije 5, ki se je hvalil z zmogljivim dizelskim motorjem in štirikolesnim pogonom.

Ko se takole usedeš v »odličnjaka«, so pričakovanja visoka, podobna, kot jih ima ženska, ko se odpravi kupovat nove čevlje. Smo pa želeli ugotoviti, kaj nam z novo serijo 5 njeni razvojniki iz Münchna sporočajo. So jo želeli po voznih lastnostih približati agilni in manjši seriji 3 ali jim je bilo pomembneje, da po udobnosti in tehničnih priboljških spominja na luksuzno serijo 7? Dilema voziti ali biti vožen je v petici presenetljivo rešena še prej, kot lahko moškega omreži lepotica. Greh je namreč, če takoj ne zasedete mesta za volanskim obročem. Tedaj namreč vstopite v pravljični svet, v katerem vam zlata ribica zlahka izpolnjuje eno željo za drugo. Želite biti na cesti med najhitrejšimi? Dizelski šestvaljnik z močjo 286 konjev (210 kW) to zlahka zagotovi, saj so zmogljivosti izjemne (5,4 sekunde do stotice in 250 km/h najvišje hitrosti). Vas mika udobje? V usnjenih sedežih se boste namestili podobno udobno kot v fotelju dnevne sobe, za nameček vas bo voznikov prijetno grel ali hladil, pozabili niso niti na masažo. Je razbremenjenost za vas prioriteta? Po zaslugi 9-stopenjskega samodejnega menjalnika in pametnega tempomata, ki sam pospešuje, zavira in ohranja varnostno razdaljo, boste bolj sproščeni za volanom težko. Žal pa zlata ribica ni vsemogočna. Nerešljiva zadrega tako ostaja prtljažnik, ki mu sicer pri odpiranju in zapiranju pomaga elektrika. Njegovih 530 litrov je v teoriji dovolj, a kaj ko je odprtina zelo ozka in bolj zajetnih predmetov vanj ni mogoče zložiti. Podobno nemočna je zlata ribica pri porabi goriva. Štirikolesni pogon in skoraj dvetonska teža pobereta svoj davek, zato je bilo naše povprečje okroglih 9 litrov. Na srečo so to razvojniki vzeli v račun in posoda za gorivo pogoltne 66 litrov, kar doseg z enim polnjenjem poveča na več kot 700 kilometrov. Čeprav je limuzinska petica z dolžinsko mero 4,96 metra zajeten avtomobil, je presenetljivo enostavno vodljiv, celo iskanje parkirne luknje ni misija nemogoče, tudi zavoljo pomoči več kamer in senzorjev. In na koncu najslabše – cena. Ta s skorajda 70 evrskimi tisočaki ni za žep povprečnega Slovenca. A povprečja se ta avto tako in tako otepa. Želi si odličnjake!