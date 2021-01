Stopničke. Ko je na startu tekme svetovnega pokala biatlonec Jakov Fak, so vedno mogoče. Tudi na zasledovalni tekmi v Oberhofu s kar petimi krogi in štirimi strelskimi nastopi so bile, čeprav je Slovenec po sprinterski tekmi zasedal na prvi pogled relativno nizko 12. mesto. Na koncu se je izteklo tako, da je 19. strel izmed skupno 20, ki ga je kot edinega ustrelil mimo tarče, odločil, da stopničk znova ne bo, je pa zasedel še vedno odlično šesto mesto. Prav streljanje je krojilo tudi razplet povsem na vrhu, na koncu pa se je zmage veselil Norvežan Sturla Holm Laegreid.

Po sprinterski tekmi je bilo jasno, da bo zasledovalno dobil Norvežan, saj so bili med prvo peterico kar štirje, a veliko vprašanje je bilo, kdo bo zmagal. Iz igre za zmago se je na tretjem strelskem nastopu stoje izločil Johannes Thingnes Boe, ki je zgrešil kar štirikrat in moral v štiri kazenske kroge, zmagovalca pa je odločil zadnji strelski nastop stoje. Tarjei Boe je zgrešil trikrat, Johannes Dale dvakrat, Laegreid pa le enkrat. Faku je šel na roko tudi strelski nastop neposrednih konkurentov za stopničke, ki so morali najmanj enkrat v kazenski krog, a strel mimo je pomenil, da je šel s strelišča v zadnji krog kot peti, nato pa je izgubil neposredni dvoboj z Italijanom Lukasom Hoferjem.

»Končno malo napredka na zasledovalni tekmi in znova sem med prvimi šestimi. Kazalo je še bolje po zadnjem streljanju, a če se vrnem na prve tri postanke, ki so bili stoodstotni, je bilo vse v redu. Nekoliko sem čutil pritisk, saj sem moral na progi precej delati, da sem bil sploh zraven teh skupin, ki so se premikale okrog mene. Pred zadnjim streljanjem sem moral en del proge odteči sam in sem poskusil čim hitreje teči, da pridobim prednost pred tistimi, ki so še za mano. Žal sem naredil eno napako in šel s strelišča na petem mestu in potem na progi izgubil eno mesto,« je po tekmi povedal Jakov Fak, ki mu je bilo gotovo žal zamujene priložnosti, a je v letošnji sezoni na večini tekem še višjo uvrstitev zapravil prav na zadnjem strelskem nastopu. Podobnega mnenja je bil tudi trener Uroš Velepec, ki pa je Fakovo uvrstitev pospremil s palcem navzgor. »S tekmo moramo biti kar zadovoljni, nenazadnje je Jakov napredoval za šest mest, kar je v tej konkurenci izjemno težko. Strelsko je bil odličen, tisti strel, ki je šel mimo tarče, je bil resnično čisto na robu. Škoda, za milimeter je šel preveč ven. A navsezadnje je to vrhunski rezultat. Če bomo še nekoliko napredovali pri materialu, se bomo borili tudi za stopničke, kar je cilj te sezone.«

Na zasledovalni tekmi je nastopil tudi Miha Dovžan, ki je zgrešil tri strele in zasedel 52. mesto. Zmaga Laegreida je bila sicer že njegova četrta v letošnji sezoni, že četrtič letos pa se je zgodilo tudi, da so bili Norvežani na prvih treh mestih. Vodstvo v svetovnem pokalu je obdržal Johannes Thingnes Boe, ki je znova pokazal, kako močan je v smučini. Kljub sedmim kazenskim krogom je na koncu zasedel osmo mesto in zasledovalno skupino v zadnjih metrih pripeljal skoraj do Jakova Faka.