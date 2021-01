Da je prav začetek novega leta morda vzpodbuda, da je čas da naredimo nekaj lepega, dobrega tudi za sebe, se strinja tudi Kaja Kastner Yadav, svetovalka ajurvedske medicine, učiteljica joge, ki pravi, da nam življenje ves čas govori. »Najprej zelo neslišno, potem pa vsakokrat glasneje, dokler ga ne uslišimo. Pri nekom je to takrat, ko nastopi težka bolezen, pri drugem že mnogo prej, ko se po določeni hrani, odnosih, razmišljanju ali v okolju ne počuti dobro. Vse to namreč vpliva na človeško psihofizično stanje. Ko uvidimo, da smo sami odgovorni za svoje zdravje in počutje, smo pripravljeni narediti spremembo.«

Aktualna tudi v tem času in prostoru Kot pravi, takrat ne iščemo več vzrokov težav v zunanjem svetu in ne potrebujemo več tablete, ki omili simptome, ampak se obrnemo vase. V tem trenutku je oseba pripravljena sprejeti odgovornost za svoje zdravje in narediti spremembe na več nivojih. In to je, kot pravi Kastner-Yadavova, tudi pravi čas, ko lahko ajurveda postane odlična sopotnica ali individualni kompas, ki pokaže pravo smer. Ajurveda, tako kot njena sestrska veda joga, izhaja iz Ved, geografsko z območja nekdanje reke Ind. Zaradi globokega poznavanja življenja je aktualna tudi v tem času in prostoru. »Zemlja, voda, sonce, veter, dež, mrzlo, toplo, suho, mastno, sladko, grenko, in še lahko naštevamo, so univerzalni elementi in lastnosti, ki so prisotni po vsem svetu, ne glede na lego, a seveda v različnih kombinacijah. Ajurveda ta dejstva upošteva in zato je namenjena tudi nam v tem okolju,« je povedala sogovornica in dodala, da poznamo zelo kompleksno definicijo popolnega zdravja – svastha. Razloži, da je to stanje, ko so funkcije komunikacije, transformacije in gradnje telesa – vata, pitta in kapha doša, metabolizem, hranjenje in rast tkiv, izločanje blata, urina in potu in delovanje čutilno-gibalnega sistema optimalni. »Ob tem mora biti naš um v fokusirano sproščenem stanju ter duša zadovoljna. Torej zdravje ni le odsotnost bolezni, temveč veliko več in vključuje tudi naše mentalno stanje in duševno zadovoljstvo.«

Sposobno samoozdravljenja Svetovalka ajurvedske medicine izpostavi tudi imunski sistem – ojas, ki je zagotovo pot do popolnega zdravja. »Zato ne moremo iskati bližnjic in ob neprimernem življenjskem slogu, prehrani, stresu ali fizični neaktivnosti le vzeti tabletko ali vakcino in pričakovati odličen imunski sistem,« je povedala in dodala, da je vsak posameznik primarno odgovoren za svoje zdravje. Hkrati je naša pravica, da živimo v zdravem okolju, kar pomeni čist zrak in vodo, ekološko hrano in ozračje brez nenaravnih elektromagnetnih sevanj. V 19. stoletju sta medicinsko znanost glede nastanka nekaterih bolezni krojili dve teoriji. Pasteur je zakoličil danes uveljavljeno teorijo o mikrobih (virusi, bakterije, glivice), ki vstopajo v telo in povzročajo bolezni. Na drugi strani je Bechamp trdil, da mikrobi obstajajo v samih živih bitjih in okolju ter je njihov obstoj odvisen od spremembe stanja v okolju, v katerem obstajajo. Ajurveda se pridružuje slednji teoriji. Telo in narava imata sposobnost samozdravljenja, a le če jima zagotovimo primerne pogoje. In z ajurvedo to zagotovimo na individualni ravni.

Krepitev imunskega sistema Kot je povedala sogovornica, lahko vsakdo začne z manjšimi splošnimi napotki, ki bodo dolgoročno prinašali optimalne pogoje telesu in umu ter ne nazadnje krepili imunski sistem. »Vse se začne z dobrim spancem, ki naj traja od 22. do 6. ure. V nosnice zjutraj vnesemo eno do dve kapljici toplega sezamovega olja. Vsak dan si vzamemo čas za sprehod v naravi in trebušno dihamo. Zavestno usmerjamo misli v pozitivne vtise. Prav tako skušajmo izločiti vso predelano hrano in uživajmo doma pripravljeno lokalno, ekološko in sezonsko hrano. Prav tako je pomembno pravilno kombiniranje hrane. V istem obroku ne mešamo različnih vrst beljakovin, sadja ne mešamo z mlečnimi izdelki, prav tako ga nikoli ne uživamo po obroku,« je nasvet svetovalke ajurvedske medicine. »Glavni in največji obrok dneva naj bo v času, ko je sonce najvišje na nebu. V hrano dodajamo kumino, koriander, kardamom, svež ingver, kurkumo ter ščepec črnega popra. Prav tako pozimi uživajmo tople in kuhane obroke, nikakor ne presnih.«