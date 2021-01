Šišenska soseska 6: Sosedstvo majhne prijateljske skupine

Šišenska soseska 6 je ena v nizu naselij, ki so nastala v povojnem razvoju Ljubljane. Visoke in nizke stanovanjske stolpnice s premišljeno urbanistično ureditvijo, usmerjeno k prijetnemu bivanju, so v 60. letih zasnovali arhitekti Ilija Arnautović, Aleksander Peršin ter Janez Vovk in Aleš Šarec.