K frizerju ali po rože z lokalnim denarjem

Lokalna ali komplementarna valuta omogoča kroženje denarja v lokalnem okolju, s čimer se zlasti krepi lokalno gospodarstvo. To je še posebej dobrodošlo v kriznih časih, ko denarja na trgu ni. V tujini so komplementarne valute nekaj običajnega, pri nas so redke. Še najbolje uspeva občanom Kidričevega z valuto sternthal.