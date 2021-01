Reševalci in preiskovalci tragične letalske nesreče v Indoneziji so včeraj iz morja pred obalo Džakarte pobirali razbite dele ponesrečenega letala in trupla oziroma posmrtne ostanke 62 potnikov in članov posadke, ki so v soboto umrli v strmoglavljenju v morje.

Po poročanju tujih agencij so ostanke letala našli 23 metrov pod morsko gladino, zaznali pa so tudi signal črnih skrinjic. Preiskovalci upajo, da bodo lahko do njih prišli čim prej in z njihovo pomočjo razvozlali, kaj je bilo krivo za tragični konec poleta SJ182.

Šestindvajset let staro letalo boeing 737-500 letalske družbe Sriwijaya Air se je dvignilo z vzletne steze v Džakarti in poletelo proti Pontianaku na otoku Borneo. Toda 90-minutni let se je končal predčasno. Po trenutnih informacijah naj bi letalo strmoglavilo v Javansko morje že po približno 20 kilometrih poleta. V letalski družbi zatrjujejo, da je bilo letalo v dobrem stanju, je pa v času vzleta v Džakarti močno deževalo. Prav zaradi dežja je let zamujal okoli pol ure.

Ko je letalo končno vzletelo, je po štirih minutah letenja naenkrat (v približno eni minuti) izgubilo 3000 metrov višine, nekaj očividcev naj bi tudi slišalo eksplozijo in videlo strmoglavljenje. Lokalni ribiči so nato v bližini otoka pri Džakarti našli nekaj delov letala in stekla je obsežna iskalna akcija. Upanja, da je strmoglavljenje kdo morda preživel, praktično ni več. »Našli smo več delov telesa in jih odpeljali v policijsko bolnišnico na identifikacijo,« je včeraj pojasnil predstavnik lokalne policije Yusri Yunus.

V Javansko morje je leta 2018 že strmoglavil boeing tipa 737, vendar njegova novejša različica max. Tedaj je umrlo 189 ljudi. Letala 737 max so prizemeljili po še eni nesreči leta 2019 (v Etiopiji). lp