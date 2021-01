V Bohinju se da videti in doživeti precej več, kot je uživanje ob Bohinjskem jezeru. A mnogi obiskovalci manj obleganih točk v njegovi bližini ne poznajo. Da bi se to spremenilo, skrbijo številni partnerji v projektu Smer TNP. V njem se turistične organizacije, občine, varuhi naravne in kulturne dediščine ter številni drugi pod okriljem Razvojne agencije Zgornje Gorenjske trudijo, da bi obiskovalce v Triglavskem narodnem parku preusmerili od najbolj obleganih točk k manj znanim, kar omogoča pristnejše doživetje parka brez stresnega spopadanja s prepolnimi parkirišči in vsesplošno gnečo, poleg razbremenitve okolja pa prinaša tudi dobrobiti za tamkajšnje prebivalce.

Infrastruktura, namenjena tudi prebivalcem V Bohinju se tovrstnih novosti lotevajo na poseben način. Ko vzpostavljajo novo infrastrukturo, ki bo pomagala preusmerjati obiskovalce, imajo v prvi vrsti v mislih uporabnost za lokalne prebivalce, pravi Darinka Maraž Kikelj z oddelka za okolje in prostor Občine Bohinj. Tako so se lotili tudi urejanja Gorjuš, vasi na prisojnih terasah Pokljuke, kjer se je razvilo naselje iz nekdanjih pašnih planin, vaško jedro pa oblikovalo okoli gasilskega doma in stare šole. Ob vodohranu so postavili objekt z informacijami za obiskovalce o zanimivostih v bližini, v katerem sta prostor za počitek oziroma zatočišče ob slabem vremenu in kolesarnica. Pri pitniku, ki so ga uredili ob starem vaškem vodnem koritu in postajališču, se lahko obiskovalci odžejajo, uredili pa so tudi ekološki otok, našteva Maraž-Kikljeva.