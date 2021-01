Center Rotovž, prvo namensko grajeno likovno razstavišče

V Umetnostni galeriji Maribor (UGM) so zadovoljni z načrtovanim Centrom Rotovž, saj bo poleg nove knjižnice in manjše kinodvorane s tem Maribor dobil tudi prvo namensko grajeno likovno razstavišče. Poimenovali so ga UGM21. Trenutno je projekt v fazi pridobivanja vseh soglasij in gradbenega dovoljenja, dela pa naj bi stekla avgusta.