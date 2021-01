#intervju Muanis Sinanović, pesnik: Priprave na nezanesljivo popotovanje

Muanisa Sinanovića (1989) se bralci poezije ne spomnijo le po nagrajenem pesniškem prvencu Štafeta okoli mestne strehe (2011) in kasnejših knjižnih izdajah, v mislih mnogih je tudi zaradi vselej zelo kritičnih publicističnih intervencij v literarni in družbeni prostor. Nedavno je izšla četrta zbirka tega pesnika, po izobrazbi filozofa in splošnega jezikoslovca, ki se v Krhkih karavanah loteva tematik religije, migracije in generacijskih razkolov.