V smučarskih skokih se le redko velike spremembe dogajajo čez noč. Zaradi tega je bilo težko danes pričakovati vrhunske skoke slovenskih skakalcev, ki jih na koncu tudi ni bilo. Po pričakovanjih sta dobro nastopila Peter Prevc in Anže Lanišek, ki držita stik z najboljšimi in sta bila tudi danes uvrščena med najboljših 15. Za nekaj vzpodbude je nekaj točk na 26. mestu ujel tudi Žiga Jelar. Znova so izven finala ostali Cene Prevc (36.), Tilen Bartol (37.) in Domen Prevc (42.). Na zmagovalne tirnice se je vrnil Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je izkoristil malce slabši dan poljskih skakalcev.

Do točk tudi Jelar Za razliko od včeraj so bile danes vetrovne razmere v Neustadtu zelo stabilne. Za vse tekmovalce je pihal približno enak veter v hrbet. V vetru, ki ga skakalci sicer ne marajo, se je v prvi seriji najbolje znašel vodilni skakalec v svetovnem pokalu Halvor Egner Granerud, ki si je priboril 4,9 točke prednosti pred rojakom Danielom Andrejem Tandejem. Tretji je bil domači adut Markus Eisenbichler. Od Slovencev se je v prvo najbolje odrezal Anže Lanišek, ki je skočil 133 metrov in zasedal 9. mesto. Le dve mesti za njim je bil Peter Prevc, ki je skočil 131 metrov. Finale je s 131,5 metri in malce boljšimi vetrovnimi razmerami na 29. mestu ujel še Žiga Jelar. Ostali naši so bili žal prekratki za še en skok v finalni seriji.

Peter Prevc in Lanišek med petnajsterico Jelar je v finalu nastopil kot drugi po vrsti. Skočil je zelo solidno, 124,5 metra in izboljšal svojo uvrstitev iz prve serije. Tekmovanje je zaključil na 26. mestu. Peter Prevc je v drugo skočil še meter dlje kot v prvi seriji. Žal pa je 132 metrov pomenilo malenkostno izgubo in tudi ni prineslo tako želene uvrstitve med najboljših deset. Peter je bil danes na koncu 13., kar je bila najboljša slovenska uvrstitev danes. Anže Lanišek je namreč v drugo zmogel 130,5 metra in je za dve mesti zaostal za svojim reprezentančnim kolegom. V boju za najvišja mesta so bili danes najboljši Norvežani, ki so slavili dvojno zmago. Tande in Granerud sta namreč brez težav zadržala svoji pozicije iz prve serije. Na tretje mesto se je prebil Avstrijec Stefan Kraft.

* Izidi: 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 299,4 točke (140,0/138,0 m) 2. Daniel-Andre Tande (Nor) 297,0 (138,5/138,0) 3. Stefan Kraft (Avt) 291,3 (138,0/136,0) 4. Markus Eisenbichler (Nem) 288,7 (136,5/135,5) 5. Marius Lindvik (Nor) 288,4 (133,5/137,0) 6. Dawid Kubacki (Pol) 287,0 (134,0/137,0) 7. Ryoyu Kobayashi (Jap) 280,3 (135,0/132,5) 8. Yukiya Sato (Jap) 279,2 (130,0/136,5) 9. Jakub Wolny (Pol) 278,5 (136,0/134,0) 10. Daniel Huber (Avt) 276,0 (129,0/138,0) ... 13. Peter Prevc (Slo) 270,9 (131,0/132,0) 15. Anže Lanišek (Slo) 269,2 (133,0/130,5) 26. Žiga Jelar (Slo) 246,5 (131,5/124,5) ...