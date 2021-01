Po besedah strokovne direktorice bolnišnice imajo vdor okužb v belo območje oddelkov internistične službe, zato so v soboto nemudoma premestili devet bolnikov na oddelek za covid-19. Dodatno so prek urgentnega centra sprejeli še tri bolnike s covidom-19.

Zaposlene in bolnike na internističnih oddelkih testirajo z metodo PCR, strokovna direktorica pa upa, da je vdor že zamejen in da ne bo prišlo do širitve na druge bolnišnične oddelke. Delovanje ostalih oddelkov je za zdaj nemoteno.

Savnik Winklerjeva je napovedala, da bodo v ponedeljek znova odprli dodatne zmogljivosti oddelka za bolnike s covidom-19 v obsegu 20 postelj. »Imamo pa težave z organizacijo kadra zdravstvene nege, saj so med zaposlenimi dnevno nove okužbe,« je dodala.

Kot so danes še sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite za severno Primorsko, bo v ponedeljek zjutraj seja kriznega štaba bolnišnice, po njej naj bi strokovna direktorica podala izjavo za medije o razmerah v bolnišnici in novih ukrepih. Po podatkih civilne zaščite je bilo sicer v šempetrski bolnišnici največ covidnih bolnikov 27. novembra lani, in sicer 52.