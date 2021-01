Podrobnosti glede nove ustave Lukašenko ni razkril, saj da najpomembnejši predlogi sprememb še niso bili v celoti oblikovani. Kot je še povedal Lukašenko, bodo ljudje o novi ustavi odločali na referendumu. Datum izvedbe referenduma bo objavljen na zasedanju narodne skupščine, ki naj bi se sestala 11. februarja, je dejal po poročanju agencije Reuters, ki se sklicuje na rusko tiskovno agencijo RIA.

Opozicijska aktivistka Svetlana Tihanovska, ki je po prepričanju Lukašenkovih nasprotnikov prava zmagovalka predsedniških volitev, je na opozicijskem spletnem kanalu Telegram zapisala, da bo demokratično gibanje kmalu predstavilo svoje predloge za reformo ustave, o kateri naj bi nato razpravljali. Lukašenko želi po njenem mnenju ljudi znova prevarati in pridobiti čas. »Ne verjamemo nikomur, ki zaradi oblasti muči in ubija,« je zapisala 38-letna aktivistka, ki se je pred režimom zatekla v Litvo.

Politični analitik iz Minska Aleksander Klaskovski je na Telegramu med drugim zapisal, da Lukašenko »igra na čas«. Čeprav Moskva izvaja pritisk, dolgoletni avtokratski voditelj še ni sprejel odločitve o bistvenih spremembah, je dejal Klaskovski. Rusija je Minsku že večkrat dala vedeti, da mora začeti uvajati reforme. V državi od spornih predsedniških volitev 9. avgusta lani, na katerih je bil Lukašenko znova proglašen za zmagovalca, potekajo množični protesti in stavke.

Tudi danes so se ljudje v prestolnici Minsk in drugih mestih po državi podali na ulice. Na fotografijah in videoposnetkih, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, je videti protestnike v manjših skupinah, ki so nosili rdeče-bele beloruske zastave. Po navedbah organizacije za človekove pravice Vesna so prijeli več ljudi. Zbrali so se tudi podporniki Lukašenka.