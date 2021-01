Na juriš, na juriš…

To znano partizansko pesem oziroma njeno inačico so na dan razglasitve zmagovalca ameriških predsedniških volitev uporabili privrženci Donalda Trumpa. Udeležence shoda svojih pristašev je Trump pozval, naj krenejo proti kongresu in ustavijo »krajo volitev«. Ubogali so ga in na juriš zasedli kongres. Prestrašeni kongresniki so se skrivali pod stoli in »zmagovalci« so, vsaj začasno, prekinili delo kongresa.