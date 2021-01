Še v soboto je tekmovalni direktor Fisa Markus Waldner potrdil, da je v Wengnu zelo slaba epidemiološka slika, obenem pa so tam poročali tudi o primerih bolj agresivnega britanskega seva novega koronavirusa, ki so ga med božičnimi in novoletnimi prazniki pripisali obisku britanskih turistov, dodaja Apa.

Predsednik Švicarske smučarske zveze Urs Lehmann je potrdil, da so testirali vso hotelsko osebje, ki je ključno za organizacijo tekem pokala Lauberhorn. Med njimi so bili tudi pozitivni primeri, a ne toliko, da bi lahko govorili o zdravstveni krizi, je še za ORF dodal Lehmann.

Waldner je med drugim predlagal tudi drugačno organizacijo bivanja za športnike, kot je bila načrtovana. Namesto v Wengnu naj bi med drugim tekmovalci spali v bližnjih Interlaknu in Grindelwaldu, a o tem odločitve organizator še ni sporočil. Oba smuka bosta v Wengnu na vrsti v petek in soboto, slalom pa v nedeljo. Smukaški treningi se bodo začeli v torek.