V delih španske prestolnice Madrid je neurje prineslo več kot 60 centimetrov debelo snežno odejo, zaradi katere so na cestah obtičali številni vozniki. Reševalci so v soboto cel dan hiteli, da bi rešili 1500 ljudi, ki so ostali ujeti v vozilih. Do sobote zvečer je v Madridu nepretrgoma snežilo 30 ur.

Ogromno težav v prometu Vremenoslovci so opozorili pred novim zaostrovanjem razmer že v prihodnjih dneh, ko je pričakovati temperature do minus 10 stopinj Celzija in nove snežne padavine, ki bi se lahko spremenile v led. Vodja regionalne vlade Isabel Ayuso je zato ljudi danes pozvala, naj očistijo sneg, preden se bo spremenil v led, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Mednarodno letališče v Madridu ostaja zaprto vsaj še do danes popoldne, nakar bi lahko postopoma obnovili lete. V neurju je bilo prizadetih okoli 20.000 kilometrov cest v osrednjem delu države, zaradi česar je promet močno otežen. Tako je 36-letna ženska rodila v reševalnem vozilu, ki se ni uspelo pravočasno priti do porodnišnice v Madridu.

Umrli štirje ljudje Neurje je terjalo življenje brezdomca, ki je zmrznil v parku v Madridu. Med žrtvami je tudi moški, ki so ga našli mrtvega v avtomobilu, zasutega pod snegom. Na jugu Španije pa je umrl par, katerega vozilo so odnesle poplavne vode. Vlada bo ljudem, ki potrebujejo pomoč, poslala konvoje cepiva proti covidu-19 in zaloge hrane, je v soboto dejal minister za promet Jose Luis Abalos, na spletni strani poroča agencija Reuters.