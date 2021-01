Zaradi božično-novoletnih praznikov in rahljanja ukrepov na državni ravni so se v idrijskem Kolektorju odločili, da v prvem tednu januarja opravijo množično testiranje zaposlenih s hitrimi testi. Testirali so skoraj 600 sodelavcev in odkrili štiri pozitivne. Hitro testiranje se je po njihovih besedah izkazalo za dobro prakso, saj so prepoznali okužbe pri sodelavcih, ki so bile še v začetni fazi, kot tudi tiste, ki so bolezen prebolevali povsem brez simptomov.

V ljubljanskem podjetju Kolektor Etra so sicer hitro testiranje uvedli že konec oktobra, ko so testirali več kot 200 zaposlenih in odkrili 15 okuženih. Od takrat testiranje ponavljajo vsak teden, prav tako pa od začetka decembra izvajajo testiranja tudi v Kolektorjevih podjetjih v Idriji. Redno testiraje zaposlene v restavraciji Kolektor in vse, ki imajo zaradi narave svojega dela več stika z ljudmi, prav tako tistie so bili na službeni poti, ki so se vrnili iz tujine in zaposlene, ki se po končani karanteni vračajo nazaj na delo.

Vsi bodo morali pokazati negativni test Množično testiranje so v tem tednu izpeljali tudi v Salonitu Anhovo. Od ponedeljka do petka so s hitrimi testi preverili 250 zaposlenim, pozitivnih je bilo pet oseb. Prostovoljna testiranja bodo izvajali vsak teden. Za zaposlene, ki se ne želijo testirati, iščejo individualne rešitve, kot so organizacija dela izven skupine in delo od doma, kjer je to mogoče, je povedal predsednik uprave Salonita Anhovo Julijan Fortunat. Z 18. januarjem bodo začeli z rednim letnim remontom, vsi zunanji izvajalci pa bodo morali pokazati negativni test. Tudi v treh največjih družbah skupine Slovenska industrija jekla (SIJ) - Acroni, Metal Ravne in Ravne Systems - so po praznikih začeli prostovoljno testirati s hitrimi testi. Testiranja omogočajo vsem zaposlenim, priporočajo pa jih selektivno po posameznih oddelkih, glede na pogoje dela in tveganje prenosa okužbe Na Jesenicah izvaja testiranje osebje bolnišnice Jesenice, na Ravnah na Koroškem pa osebje BVD Ravne. Na obeh lokacijah so s hitrimi testi zaznali nekaj posamičnih primerov okužb. V podjetju Varis iz Lendave so testiranje zaposlenih izvedli v ponedeljek na sedežu podjetja v sodelovanju z zdravstvenim domom Ljutomer. Delavce, ki se tega dne niso testirali, bodo pred povratkom na delovno mesto napotili na hitro testiranje v zdravstvene domove. Čeprav so k testiranju pristopili vsi zaposleni in zunanji sodelavci, je bila zaznana le ena okužba. Ponovitve množičnega hitrega testiranja zaenkrat ne načrtujejo, sicer pa na redna testiranja vsak teden pošiljajo vse delavce, ki odhajajo na delo v tujino.

Testirali tudi v Impolu, Petrolu, Leku, Krki... V skupini Impol so izvedli testiranje zaposlenih prvi dan pred prihodom na delo v novem letu. Skupaj se je v zadnjem tednu testiralo 957 zaposlenih, od tega je bilo 9 pozitivnih. V prihodnje bodo testiranja opravljali v primeru, če bodo zaznali večje tveganje znotraj posameznih delovnih sredin. V letošnjem letu so s testiranji pričeli tudi v Petrolu. Izvajajo jih v prostorih podjetja, število doslej zaznanih okužb pa je po njihovih trditvah minimalno. Testiranja naj bi potekala enkrat tedensko, v primeru večjega števila okužb pa so pripravljeni tudi na interventna testiranja na posameznih lokacijah podjetja. V Leku bo prostovoljno testiranje, ki se je začelo v nedeljo in poteka na vseh Novartisovih lokacijah v Sloveniji, trajalo do 12. januarja. Testirajo vse sodelavce, tako redno zaposlene kot agencijske delavce in zaposlene pri pogodbenih partnerjih. Hitra testiranja potekajo tudi v Krki, izvajali pa jih bodo, dokler bo to potrebno. Delež pozitivnih je sicer menda zelo nizek. V Hidrii so v ponedeljek na vseh svojih lokacijah po Sloveniji testirali okoli 1200 delavcev oziroma okoli 65 odstotkov vseh zaposlenih v podjetju. Z rezultati so zelo zadovoljni, za kar se zahvaljujejo preventivnemu vedenju delavcev. Testiranja naj bi glede na razmere potekala tudi v prihodnje. V prvih dneh januarja so pričeli z napotitvami zaposlenih na hitre teste tudi v Dravskih elektrarnah Maribor (DEM). Na doslej opravljenih testih, ki jih izvajajo zdravstveni domovi, nihče od sodelavcev ni bil pozitiven. V bodoče se bodo, tako kot že prej, posluževali predvsem običajnih testov, na katere pošiljajo zaposlene, ki pri sebi prepoznajo bolezenske znake. Hitre teste pa bodo uporabljali ob vračanjih delavcev iz dela na domu. Trenutno imajo med 240 zaposlenimi šest aktivno okuženih, bolezen pa je doslej prebolelo 30 zaposlenih oziroma 12,5 odstotka.

Različna mnenja o zanesljivosti testov Da bi preprečili vnos poprazničnih okužb so se po novem letu z zdravstvenim domom Gornja Radgona dogovorili za množično testiranje tudi v podjetju Arcont. Testiranje izvajajo postopoma in selektivno po posameznih oddelkih glede na pogoje dela in tveganja prenosa okužbe. Predvidevajo, da bodo testirali okoli 250 zaposlenih, zaenkrat pa so potrdili štiri okužbe. Preventivnega hitrega testiranja se sicer v podjetju poslužujejo že od začetka novembra. Pri testiranju uporabljajo antigenske teste nemškega proizvajalca Nadal, katere so, kot pravijo, nabavili sami, preverili in ocenili pa naj bi jih tako domači kot tuji laboratoriji. V podjetju dodajajo, da se je polemika, ki jo je sprožila vladna nabava hitrih testov dvomljive zanesljivosti, prelila tudi v njihov kolektiv, zato imajo v zadnjem časa precej dela s pojasnjevanjem in utemeljevanjem zanesljivosti testov. V škofjeloškem LTH Castingsu že od marca lani ob vsakem sumu na okužbo na stroške podjetja testirajo zaposlene, ki so bili v stiku z okuženo osebo. Decembra so namesto na PCR teste začeli zaposlene pošiljati na hitra testiranja, po božično-novoletnih praznikih pa so s hitrimi testi testirali 535 zaposlenih na delovnih mestih, kjer je zaradi narave dela možnost za širjenje okužb večja, in ugotovili enega pozitivnega. Hitro testiranje nameravajo ponoviti po enem tednu. Medtem ko je množično testiranje potekalo v samem podjetju, pa posamične zaposlene, ki so bili v stiku z okuženo osebo, napotujejo na testiranje v zdravstveni dom. Državno pomoč v višini 40 evrov na zaposlenega pozdravljajo in ocenjujejo, da bo ta znesek pokril približno tri do štiri testiranja. V Uniorju so doslej na hitro testiranje napotili 770 sodelavcev, od tega so bili na covid-19 pozitivni 104. Testiranje poteka pri pooblaščeni zdravnici za medicino dela po sistemu 'drive in' že od septembra 2020, testi pa so se, kot pravijo, pokazali za zanesljive. Hitre teste že več mesecev izvajajo tudi v Gorenju. Doslej so v svoji zdravstveni ambulanti opravili okrog 9000 hitrih testov, pozitivnih je bil dober odstotek zaposlenih. V Iskraemecu so v podjetju testirali že vseh 800 zaposlenih, zaznane pa ni bilo nobene okužbe. Ker menijo, da je zanesljivost hitrih testov vprašljiva, jih verjetno ne bodo ponavljali. V skupini Talum v dogovoru s strokovnjaki medicine dela izvajajo testiranje selektivno, po posameznih manjših delovnih okoljih, v katerih zaznajo možnost prenosa okužbe. Testiranja izvaja medicinsko osebje zdravstvenega doma Ptuj v Splošni ambulanti Kidričevo. Do sedaj so testirali manjšo skupino sodelavcev, vsi testi pa so bili negativni. Glede na priporočila stroke, da je treba hitre antigenske teste večkrat ponoviti, in sicer na vsaka dva dneva, ter cene izvedbe testov, se jim zdi znesek državne pomoči v višini 40 evrov na zaposlenega prenizek.

Trgovci se še niso odločili za testiranja V Telekomu Slovenija se zaenkrat za testiranje zaposlenih še niso odločili, tako zaradi številnih preventivnih ukrepov, ki jih sproti nadgrajujejo, kot tega, da kar 70 odstotkov delavcev dela od doma. Ker so ob pričetku drugega vala epidemije pričeli z delom od doma, se testiranja s hitrimi testi ne poslužujejo tudi v GEN-I, prav tako zaposlenih ne testirajo v Intereuropi. V podjetju Akrapovič testiranj ne opravljajo, ker menda vse do danes niso zabeležili niti enega prenosa okužbe znotraj podjetja. Sicer pa od začetka leta od novozaposlenih pričakujejo, da ob nastopu dela predložijo negativen izvid hitrega testiranja, opravljenega v enem izmed zdravstvenih domov na območju Slovenije. V Luki Koper ne vidijo potrebe po testiranju zaposlenih s hitrimi testi, saj pravijo, da delavci v pristanišču »ne delajo po več ur skupaj v zaprtem prostoru, kot je to primer v proizvodnji«. Sicer pa tiste, ki so imeli tvegane stike, napotijo na hitre teste v specializiran zdravstveni zavod. Zaposlenih ne testirajo tudi na Pošti Slovenije, kjer pa so o tej možnosti menda že začeli preučevati vse vidike, od pravnih in operativnih do varstva osebnih podatkov... Testiranj zaposlenih ni prav tako izvedel še nihče od večjih trgovcev, saj naj bi doslej zabeležili le posamične primere okužb. Kljub temu pa uvedbo hitrih testov v organizacijskih enotah, ki so ključne za poslovanje podjetja, že načrtujejo v Sparu, o možnosti testiranja pa razmišljajo tudi v Hoferju.