Janez Hočevar - Rifle o tem, da mu je med karanteno super dobro

»Meni je bilo zelo super dobro. Prvič v življenju sem začutil, da se mi nikamor ne mudi, da ni treba nekam »laufati«. Prej sem bil nenehno v avtu, vedno se je nekam mudilo. Zdaj pa kar naenkrat … nirvana, super je. Kupil sem si sočne, lepo uležane zrezke, kupil sem dobre buteljke. Kuhal sem in pekel, malo popil in čakal, kdaj bo konec. In ni bilo konec. Na začetku sem bil kakšnih 14 dni kar malo živčen – kaj je zdaj to, nikamor ne moremo.«