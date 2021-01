Bowie se je rodil 8. januarja 1947 kot David Robert Jones v Brixtonu, umetniško ime si je nadel leta 1965. Svojo prvo skupino z imenom Konrads je ustanovil leta 1962. Sredi 60. let minulega stoletja je igral s številnimi blues/beat skupinami, kot so bile The King Bees, The Manish Boys, The Lower Third in The Riot Squad.

Bowiejeva prva uspešnica Space Oddity je izšla julija 1969, v njej pa je predstavil fiktivnega astronavta Major Toma, ki se je pozneje še večkrat pojavil v njegovih skladbah, tudi v njegovem zadnjem singlu Blackstar.

Leta 1972 se je pojavil z uspešnico Starman in svojim alter egom Ziggyjem Stardustum. Album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars je pomenil velik preboj na glasbeni sceni.

V 80. letih minulega stoletja je s skladbami, kot so Ashes to Ashes, Let's Dance, China Girl ter s sodelovanjem s skupino The Queen v skladbi Under Pressure, vplival predvsem na svet pop glasbe. 90. leta je zaznamovala elektronska glasba in sodelovanje z Nine Inch Nails, s katerimi se je odpravil tudi na turnejo. Leta 1996 so ga sprejeli v Rock'n' Roll dvorano slavnih.

Po albumu Reality leta 2003 se je za deset let umaknil in že so se začele širiti govorice, da se je upokojil. Nato pa je leta 2013 presenetil z albumom The Next Day. V svoji več kot 40 let trajajoči karieri je izdal skupaj 26 albumov.