Novi koronavirus: včeraj potrdili 752 okužb, umrlo 25 ljudi

V soboto so v Sloveniji ob 5161 PCR in hitrih testih potrdili 752 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 25 bolnikov s covidom-19, je objavila vlada. V bolnišnicah so zdravili 1192 covidnih bolnikov, od tega sta 202 potrebovala intenzivno nego. V domačo oskrbo so iz bolnišnic v soboto odpustili 38 bolnikov.