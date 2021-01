Serija ima šest 50-minutnih delov, inšpektor Vrenko bo v njih razkrinkal kat tri morilce. Vsebino za serijo so namreč dobili v treh romanih Avgusta Demšarja (Olje na balkonu, Retrospektiva, Tanek led). Demšar, s pravim imenom Tomaž Zupančič, je pri ustvarjanju nadaljevanke sodeloval tudi kot soscenarist. Nadaljevanka naj bi bolj spominjala na detektivke »stare šole«.

Režijo sta prevzela Boris Jurjaševič in Slobodan Maksimović. Ta je ob začetku snemanja napovedal: »Umori in kriminal bodo prisotni v tej seriji, predvsem pa medčloveški odnosi. Na tem je fokus.«

Nastopa tudi Katarina Čas

Ob Vargi v vlogi kriminalista Vrenka v nadaljevanki igrajo še Jurij Drevenšek in Lotos Šparovec kot njegova policijska kolega, Janez Hočevar in Katarina Čas kot ključni osebi njegovega zasebnega življenja in malo morje uglednih slovenskih igralcev v vlogah osumljencev, prič in morilcev.

Serija bo od drevi na sporedu vsako nedeljo ob 20. uri na Prvem programu Televizije Slovenija. Primeri inšpektorja Vrenka na TV Slovenija sledijo uspešni kriminalni nadaljevanki Jezero, ki je po knjigi Tadeja Goloba nastala v režiji Klemna Dvornika in Matevža Luzarja.