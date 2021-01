Rajko Muršič o tem, da so zaradi turizma iz središča Ljubljane izgnali ljudi, ki nimajo dovolj denarja

»Središče Ljubljane je postalo središče, iz katerega so izgnali ljudi, ki nimajo dovolj denarja, stanovanja so prepustili turistični ponudbi, jih prenovili in jim dvignili ceno. Ljudi pa so dobesedno pregnali ven, zaradi česar je središče začelo umirati.«