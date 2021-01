Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so ob 22.29 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres 141 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci vzhodne in osrednje Slovenije. Na Arsu ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici.

Območje Petrinje je 29. decembra prizadel rušilni potres z magnitudo 6,2, v katerem je umrlo sedem ljudi, nastala je tudi ogromna gmotna škoda. Kasneje je območje streslo še več popotresnih sunkov.