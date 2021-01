Za Luko Dončića je to drugi trojni dvojček v sezoni in 27. v ligi NBA. 21-letni Ljubljančan sicer ni imel najboljšega strelskega večera, saj je zgrešil trinajst poskusov (iz igre 7:20, trojke 3:9), izgubil pa je tudi šest žog.

Bolj razpoložena od njega sta bila Tim Hardaway, ki je bil s 36 točkami prvi strelec tekme, ter Trey Burke, ki je zadel sedem trojk iz osmih poskusov in dosegel 29 točk. Dallas se je prvič v sezoni povzpel nad 50-odstotno učinkovitost; s tretjo zaporedno zmago je pri izkupičku 5-4.

Dragić zadel sedem od devetih trojk

Miami ima zmago manj in je pri 4-4. Zelo natančen izza črte treh točk je bil tudi Goran Dragić. Od devetih metov jih je zadel sedem in tekmo končal pri 21 točkah. V dvajsetih minutah na parketu je zbral še pet podaj in dva skoka.

Denver (4-5), za katerega je Vlatko Čančar igral dve minuti, ni imel težav z oslabljeno Philadelphio, ki je zaradi poškodb in okužb nastopila z vsega sedmimi igralci. Tyrese Maxey je za 76-ers dosegel 39 točk, pri Denverju pa je Nikola Jokić zbral 15 točk, 12 podaj in devet skokov, največ točk pa je imel Gary Harris (21).