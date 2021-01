V Nemčiji so danes ljubitelji športa nestrpno pričakovali tekmo 15. kroga bundeslige med Schalkejem in Hoffenheimom. Če namreč ekipa iz Gelsenkirchna spet ne bi zmagala, bi izenačila rekord po številu zaporednih tekem brez zmage v nemški ligi. Rekord ima ekipa Tasmania Berlin iz sezone 1965/66, ko ni zmagala na kar 31 tekmah v nizu.

Prva zmaga po skoraj letu dni

Schalke je danes svojo črno serijo vendarle končal po 30 tekmah, v 31. pa dosegel zmago, prvo po 17. januarju 2020.

Statistika sicer ni bila na strani modrih iz Gelsenkirchna. V nemški ligi so bile tako daleč v sezoni, po 14 krogih, brez zmage še štiri ekipe, vse so pozneje izpadle v drugo ligo. A pri Schalkeju bodo imeli za reševanje v prvoligaški konkurenci še nekaj časa, zelo malo pa so ga imeli za reševanje iz črne luknje in grožnje pred rekordom, ki si ga ni nihče želel.

Na koncu se je zanje končalo dobro. Za vodstvo je tik pred koncem polčasa poskrbel Matthew Hoppe, pred tem pa se je izkazal tudi vratar Ralf Fährmann, ki je ustavil nekaj nevarnih strelov Hoffenheima.

Najmlajši s "hat-trickom"

A Schalkejevi nogometaši so bili očitno odločeni, da končajo negativni niz, junak dneva pa je postal Hoppe. V nadaljevanju je namreč v pičlih šestih minutah (57. in 63.) dosegel še dva gola, s "hat-trickom" pa dokončno potrdil uspeh svoje ekipe. Piko na i je potem postavil še Amine Harit za prvo zmago po skoraj letu dni.

Za Schalke je dosežek Hoppeja - postal je najmlajši igralec v nemški ligi s "hat-trickom" - prvi takšen po dolgih šestih letih, nazadnje je tri gole na eni tekmi dosegel Eric Maxim Choupo-Moting decembra 2014.