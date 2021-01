Kot je dejal v pogovoru za italijansko televizijo Canale 5, ki ga bodo v celoti predvajali drevi, se bo naslednji teden začelo cepljenje proti covidu-19 tudi v Vatikanu. "Dogovoril sem se za termin, to je treba storiti," je dejal papež. "Menim, da bi morali biti z etičnega vidika vsi cepljeni, to je etična izbira, kajti tisto, kar ogrožamo, je naše zdravje, naše življenje, pa tudi življenje drugih," je ocenil.

V avstrijskih šolah verjetno redno testiranje

Avstrija bo po odprtju šol, ki sicer zaradi slabe epidemiološke slike zaenkrat ostajajo zaprte, uvedla redno tedensko testiranje vseh učencev na novi koronavirus, je sporočil avstrijski šolski minister Heinz Fassmann. To je po njegovem edina rešitev, da prebrodijo težko fazo, ki jih še čaka, preden bodo precepili zadosten delež prebivalstva. Šolam bodo zato dostavili pet milijonov hitrih testov.

Gre za tip hitrih testov, pri katerih testne paličice ni potrebno vtakniti globoko, ampak zgolj centimeter, dva v nos. Otroci bi lahko takšen test ob ustreznih navodilih odraslih celo opravili sami. Osnovnošolcem naj bi test doma vsak ponedeljek pomagali opraviti njihovi starši, medtem ko naj bi se starejši učenci testirali ali v šoli ali doma. Testirali naj bi se tudi učitelji, za katere oblasti sicer obenem načrtujejo, da se bo zanje konec februarja začelo cepljenje proti covidu-19. Testiranje bo - tako kot cepljenje - brezplačno in prostovoljno.

Prvi odmerek cepiva je danes prejela tudi britanska kraljica Elizabeta II

Do junija bi cepili 300 milijonov Indijcev

Indija bo prihodnjo soboto začela eno najbolj ambicioznih akcij cepljenja proti covidu-19, v kateri naj bi do julija cepili 300 milijonov ljudi, je danes napovedal indijski premier Narendra Modi. Za 1,3 milijarde prebivalcev države bo cepivo brezplačno. Za cepljenje, ki bo potekalo v približno 290.000 centrih, so v državi usposobili približno 150.000 ljudi.

V Italiji cepili več kot pol milijona ljudi

V Italiji je po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje prvi odmerek cepiva proti covidu-19 do danes prejelo skoraj 505.000 ljudi. Med cepljenimi prevladujejo zdravstveni delavci. Največji odstotek že dostavljenih odmerkov cepiva, okoli 75 odstotkov, so doslej porabili v južni deželi Kampanija. Okoli 60 odstotkov cepljenih predstavljajo ženske. Italija je sicer od konca decembra prejela okoli 918.500 odmerkov cepiva. Cepljenje poteka na 290 lokacijah. Kot je danes poudaril minister za zdravje Roberto Speranza, so šele na začetku in odmerki, ki jih imajo na razpolago, so zaenkrat občutno omejeni.