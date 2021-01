Izbranci trenerja Giana Piera Gasperinija so odigrali tretjo tekmo v šestih dneh, na njih pa so iztržili stoodsotni izkupiček. Po nedeljski zmagi nad Sassuolom s 5:1 in sredini nad Parmo s 3:0 so danes prepričljivo slavili še v Beneventu.

Na težkem in razmočenem igrišču je bil absolutni junak slovenski nogometni virtuoz Iličić. V 30. minuti je prodrl v tekmečev kazenski prostor z desne strani in z močnim strelom - žoga je na poti do gola zadela tudi enega domačega obrambnega igralca - svoje soigralce povedel v vodstvo.

Prebudili so se pravi čas

Atalanta je imela do konca prve polovice tekme še nekaj izjemno lepih priložnosti za zadetek, a je mreža domačih ostala nedotaknjena. Njihovo "ležernost" v zaključnih akcijah so v začetku drugega polčasa izkoristili gostitelji, izenačujoči gol pa je v 50. minuti dosegel Marco Sau.

Zasedba iz Bergama se je v nadaljevanju vendarle prebudila, največ po zaslugi Iličića. Po njegovem močnem strelu v 69. minuti je "odbitek" izkoristil Brazilec Rafael Toloi in svoje soigralce povedel v vodstvo z 2:1, le dve minuti kasneje pa je Kolumbijec Duvan Zapata izkoristil lepo podajo Iličića z desne strani in povišal na 3:1. Končni izid je v 86. minuti postavil Kolumbijec Luis Muriel, minuto zatem je Iličića zamenjal Rus Aleksej Mirančuk.

Miha Zajc s prvim golom

Slovenski nogometni reprezentant Miha Zajc je bil strelec prvega gola Genoe, ki je v 17. krogu italijanskega prvenstva premagala Bologno z 2:0 (1:0). Šestindvajsetletni igralec sredine igrišča iz Šempetra pri Novi Gorici je svoj prvi zadetek za ekipo iz Genove dosegel v 44. minuti, končni izid je v 55. minuti postavil Mattia Destro. Genoa je po tretji zmagi, petih neodločenih izidih in devetih porazih po nepolnem krogu s predzadnjega napredovala na 17. mesto.