Britanska kraljica Elizabeta II in njen soprog princ Filip, vojvoda Edinburški, sta danes prejela prvi odmerek cepiva proti covidu-19, so potrdili v Buckinghamski palači. Cepivo naj bi prejela v gradu Windsor in to enkrat danes.

94-letna monarhinja je novico o cepljenju dala v javnost, da ne bi prišlo do špekulacij ali neresnic okoli tega, ali se je cepila ali ne. Na vprašanja novinarjev so iz palače zadnje dni namreč odgovarjali, da je to zasebna stvar kraljevega para. Kraljica in njen 99-letni mož sta zaradi starosti v skupini, ki jo v Veliki Britaniji cepijo najprej. Drugi val koronavirusa sta povečini preživela na gradu Windsor, tudi za praznike sta bila sama.

Z novim koronavirusom se je lani okužil njun najstarejši sin, prestolonaslednik princ Charles, aprila naj bi test pokazal, da je pozitiven tudi princ William.