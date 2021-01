Dvanajst reševalcev Gorske reševalne službe Tolmin in posadka helikopterja Slovenske vojske z ekipo HNMP so se v petek popoldan nemudoma odzvali na klic na pomoč 30-letnega turnega smučarja, ki se je na poti na Krn znašel v težavah. Ko je na poti proti vrhu prečkal zasneženo pobočje, je na višini 1600 metrov sprožil več klož, je na svojem facebook profilu zapisal Miljko Lesjak iz GRS Tolmin, besedilo pa opremil še z nekaj fotografijami reševalne akcije. Smučar se je takoj ustavil in poklical na pomoč. Nepoškodovanega so ga z elektromotornim vitlom dvignili z nevarnega terena in ga pripeljali do planine Kuhinja.

Zelo velika nevarnost plazov

Reševalec Lesjak je v zapisu opomnil, da so se na pobočju Krna pred dnevi že sprožili veliki plazovi, po sneženju med tednom pa je navrglo še več nesprijetega snega, s čimer se je že tako nestabilna snežna odeja le še poslabšala. »Čeprav je pogled na debelo zasnežena pobočja gora izredno vabljiv, pa vse turne smučarje in ostale obiskovalce gora opozarjamo, da je nevarnost plazov zelo velika. Če kljub temu nameravajo na turo, naj dobro preučijo razmere na terenu in za vzpon izberejo pobočja, kjer ni nevarnosti plazov,« je še opozoril.

Na območjih nad nadmorsko višino 1400 metrov je po podatkih Arsa znatna nevarnost snežnih plazov, nižje je ta nevarnost zmerna oziroma druge stopnje. V vzhodnem delu slovenskih gora, kjer je snega manj, je meja med drugo in tretjo stopnjo nekoliko višje. Predvsem so nevarna strmejša pobočja in mesta z napihanim snegom ter grape, kjer se je sneg akumuliral. Tam lahko že ob majhni obremenitvi s strmih pobočij sprožite plaz kložastega snega. Na strmih pobočjih so možni tudi posamezni spontani kložasti plazovi, opozarjajo na Arsu.