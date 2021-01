Pred zasledovalno tekmo najboljših biatloncev v Oberhofu je bilo jasno zgolj, da bo zmagal Norvežan, saj so bili med peterico po sobotni šprinterski tekmi kar štirje, v najboljšem položaju pa Johannes Thingnes Boe. Ker so bili pred tekmovalci kar štirje strelski nastopi v petih krogih, najprej dva leže in nato še dva stoje, je bilo jasno, da bo zmagovalca odločil prav strelski nastop. J. T. Boe je zmago zapravil na tretjem streljanju, ko je zgrešil kar štirikrat, zmagovalca pa smo dobili na zadnjem, ko so Tarjei Boe, Johannes Dale in Sturla Holm Laegreid kar tekmovali, kdo bo večkrat ustrelil mimo. Najbolj mirne živce je imel Laegreid, ki je zgrešil le eno tarčo in se tako veselil pomembne zmage (36:01,8).

Vse slovenske oči ljubiteljev biatlona so bile uprte v Jakova Faka, ki je zasledovalno tekmo z zaostankom 1:05 začenjal na 12. mestu. Prve tri strelske nastope je opravil brezhibno in bil nekaj časa celo peti. Ko je na strelišče prišel zadnjič in je bilo znano, da so fantje pred njim kar tekmovali v zgrešenih strelih, bi ga popoln strelski nastop pripeljal celo na stopničke. Žal je Faku roka znova malce zadrhtela čisto na koncu, zadnji zgrešeni strel pa je pomenil, da je tekmo končal na še vedno visokem šestem mestu (+41,2).